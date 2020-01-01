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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Citrea Ekosistemi tokenləri

Citrea Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.008304
-0.50%
-1.64%
-4.37%
$ 9.94M
$ 6.93M
2
Citrea USD
Citrea USD
CTUSD
$ 0.997936
-0.18%
+0.00%
-0.04%
$ 6.74M
$ 15.64K
3
Wrapped Citrea Bitcoin
Wrapped Citrea Bitcoin
WCBTC
$ 64,223
-0.36%
+0.01%
+0.66%
$ 3.96M
$ 1.62K
4
Juice Dollar
Juice Dollar
JUSD
$ 0.999006
0.00%
--
0.00%
$ 375.59K
$ 4.17K

Tez-tez verilən suallar

Citrea Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Citrea Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $21.01M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Citrea Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Citrea Ekosistemi tokenləri arasında WCBTC son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Citrea Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Citrea Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Citrea Ekosistemi tokenlərinə CTR, CTUSD, WCBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Citrea Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Citrea Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $21.01M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Citrea Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.