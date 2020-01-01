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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Milad mövzulu tokenləri

Milad mövzulu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
SANTA HAT
SANTA HAT
SANTAHAT
$ 4.652E-5
-0.41%
+2.50%
+3.98%
$ 46.38K
--
2
Santawifhat
Santawifhat
SANTA
$ 2.281E-5
+2.15%
+0.20%
+4.73%
$ 22.77K
--
3
Santacoin
Santacoin
SANTA
$ 2.198E-5
-0.45%
+4.50%
+4.32%
$ 21.97K
--
4
Merry Christmas
Merry Christmas
MC
$ 1.216E-5
0.00%
+1.40%
+3.93%
$ 11.67K
--

Tez-tez verilən suallar

Milad mövzulu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Milad mövzulu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $102.80K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Milad mövzulu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Milad mövzulu tokenləri arasında SANTA son 24 saat ərzində 4.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Milad mövzulu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Milad mövzulu tokeni izləyir. Populyar Milad mövzulu tokenlərinə SANTAHAT, SANTA, SANTA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Milad mövzulu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Milad mövzulu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $102.80K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Milad mövzulu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.