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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Çin Memi tokenləri

Çin Memi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.46581
+0.01%
+0.68%
-3.16%
$ 466.65M
$ 120.40K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,987.7
+0.17%
+3.45%
+2.49%
$ 71.23M
$ 30.61
3
MEME HORSE
MEME HORSE
MHORSE
$ 0.060488
-0.02%
0.00%
+0.02%
$ 60.49M
$ 248.50K
4
OSK
OSK
OSK
$ 37.63
-0.53%
0.00%
-1.88%
$ 39.84M
$ 39.33
5
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.0161
-0.06%
+4.63%
+1.45%
$ 15.53M
$ 4.35M
6
DORA
DORA
DORA
$ 0.00782292
-0.66%
-0.00%
-0.82%
$ 7.82M
$ 338.46K
7
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.00000000595
0.00%
-0.83%
+0.80%
$ 2.50M
$ 509.37B
8
Palu
Palu
PALU
$ 0.00134653
+0.26%
+0.00%
+3.03%
$ 1.35M
$ 392.39K
9
Joss Money
Joss Money
JMONEY
$ 0.00081077
+0.58%
+0.01%
+10.32%
$ 809.61K
$ 193.08
10
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.0007296
+0.02%
-0.02%
-20.14%
$ 665.79K
$ 3.18K
11
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00056113
+0.29%
+0.05%
-0.94%
$ 546.03K
$ 1.25K
12
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0.00032063
-6.85%
-0.04%
-14.99%
$ 314.99K
$ 6.88K
13
Biaoqing
Biaoqing
BIAO
$ 7.964E-5
0.00%
-6.00%
-5.93%
$ 79.64K
--
14
gugugaga
gugugaga
咕咕嘎嘎
$ 6.199E-5
-5.59%
-13.90%
-20.52%
$ 61.73K
--
15
Brettwu
Brettwu
BRETTWU
$ 1.22082E-10
+0.07%
+0.80%
-1.27%
$ 50.49K
--
16
Biaoqing TRON
Biaoqing TRON
BIAO
$ 4.706E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 47.06K
--
17
Crypto winter
Crypto winter
CRYPTO WINTER
$ 2.525E-5
0.00%
-7.00%
-2.17%
$ 25.24K
--
18
CyberWishing
CyberWishing
CYBERWISH
$ 2.272E-5
0.00%
+2.70%
+0.62%
$ 22.72K
--
19
air coin
air coin
空气币 /
$ 2.02E-5
0.00%
-12.30%
-9.05%
$ 20.20K
--
20
Shamatte
Shamatte
杀马特
$ 1.917E-5
0.00%
+0.20%
-3.08%
$ 19.17K
--
21
Biao on BNBChain
Biao on BNBChain
BIAO
$ 1.787E-5
0.00%
-3.30%
-3.41%
$ 17.32K
--
22
Czlu
Czlu
CZLU
$ 1.473E-5
0.00%
+0.10%
-0.67%
$ 14.73K
--
23
FlapVault
FlapVault
蝴蝶金库
$ 2.565E-5
0.00%
-4.80%
-5.77%
$ 13.74K
--
24
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1.551E-5
0.00%
-3.80%
-6.00%
$ 13.45K
--
25
NiHao Coin
NiHao Coin
NIHAO
$ 1.585E-5
0.00%
+0.10%
-1.49%
$ 12.42K
--
26
Bull Coming
Bull Coming
牛来
$ 0.040312
+1.73%
+27.56%
+972.63%
--
$ 32.88M
27
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le
我踏马来了
$ 0.009028
-0.11%
+1.85%
+3.50%
--
$ 6.97M

Tez-tez verilən suallar

Çin Memi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Çin Memi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 27 tokenləri və ümumi $668.14M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Çin Memi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Çin Memi tokenləri arasında 牛来 son 24 saat ərzində 27.56% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Çin Memi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 27 Çin Memi tokeni izləyir. Populyar Çin Memi tokenlərinə 币安人生, YFI, MHORSE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Çin Memi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Çin Memi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $668.14M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Çin Memi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.