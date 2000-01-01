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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Çiliz Ekosistem tokenləri

Çiliz Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01189
+0.17%
+0.42%
-5.71%
$ 123.91M
$ 10.09M
2
OG
OG
OG
$ 2.526
-0.28%
+2.39%
+0.40%
$ 11.89M
$ 28.97K
3
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3419
+0.11%
+0.12%
-24.01%
$ 11.36M
$ 41.00K
4
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.925573
+0.06%
+0.01%
-4.47%
$ 7.76M
$ 1.25M
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4709
-0.19%
+1.79%
-4.81%
$ 7.60M
$ 125.28K
6
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8437
+0.11%
+2.28%
-1.32%
$ 7.33M
$ 70.86K
7
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2672
-0.04%
+2.85%
+0.79%
$ 6.75M
$ 249.50K
8
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3031
+0.10%
+3.18%
-0.75%
$ 4.76M
$ 205.81K
9
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3508
-0.59%
+1.88%
-2.52%
$ 4.76M
$ 183.64K
10
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.291
+2.41%
+14.58%
+11.40%
$ 4.05M
$ 251.00K
11
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.37779E-7
-0.09%
+1.40%
+0.94%
$ 3.83M
--
12
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1663
-0.30%
+0.54%
+0.85%
$ 3.73M
$ 407.49K
13
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2054
-0.10%
+2.14%
-1.67%
$ 2.55M
$ 288.55K
14
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.216929
+1.16%
+0.03%
+1.23%
$ 1.84M
$ 241.64K
15
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.06717
-0.10%
+0.45%
-13.12%
$ 1.25M
$ 851.46K
16
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2054
+0.10%
+1.53%
-0.58%
$ 1.19M
$ 268.10K
17
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07639
-0.22%
-2.40%
-6.49%
$ 986.07K
$ 741.63K
18
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.147767
+0.12%
+0.05%
-9.14%
$ 961.77K
$ 450.25K
19
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.062002
+0.34%
+0.01%
+1.69%
$ 821.48K
$ 23.81K
20
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.056596
-0.88%
+0.02%
-40.53%
$ 764.16K
$ 165.02K
21
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.088279
-0.25%
-0.03%
-9.60%
$ 724.78K
$ 52.17K
22
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
$ 0.06869
+0.01%
-0.00%
-3.92%
$ 539.93K
$ 153.59K
23
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.106101
+0.07%
+0.01%
-24.56%
$ 519.47K
$ 212.65K
24
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.156449
-0.29%
-0.02%
-33.00%
$ 409.26K
$ 174.26K
25
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05201
+0.17%
+0.13%
-2.45%
$ 400.58K
$ 1.09M
26
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.050729
0.00%
-0.02%
-4.30%
$ 394.08K
$ 609.61K
27
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.147387
+0.14%
+0.01%
-1.62%
$ 384.49K
$ 48.14K
28
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00122125
+0.14%
+0.01%
-1.04%
$ 380.74K
$ 14.12
29
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.05715
-0.04%
-1.46%
-6.28%
$ 364.80K
$ 1.00M
30
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.095047
-2.23%
-0.03%
-21.58%
$ 361.50K
$ 134.28K
31
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.050523
+0.82%
-0.03%
-6.20%
$ 346.74K
$ 10.78K
32
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.107
-0.09%
0.00%
-1.57%
$ 305.55K
$ 512.97K
33
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.01687
+0.60%
+2.18%
-16.31%
$ 304.22K
$ 3.29M
34
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.099981
+0.01%
-0.00%
-1.22%
$ 276.97K
$ 8.93K
35
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001624
-0.12%
+0.19%
+5.18%
$ 262.61K
$ 14.83M
36
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.078968
+1.66%
-0.01%
-3.65%
$ 187.85K
$ 971.34
37
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.075124
+2.09%
+0.03%
-2.69%
$ 182.57K
$ 160.02
38
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.06391
0.00%
-0.04%
+3.84%
$ 149.26K
$ 5.87K
39
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.01517
+0.40%
-5.18%
-19.55%
$ 105.13K
$ 3.36M
40
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.01540265
-0.57%
-0.15%
-15.77%
$ 103.76K
$ 253.91
41
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.01398184
-0.39%
-0.01%
-16.38%
$ 70.99K
$ 258.36
42
Legia Warsaw Fan Token
Legia Warsaw Fan Token
LEG
$ 0.04132818
0.00%
+0.00%
-0.23%
$ 63.09K
$ 27.57
43
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.01001493
-0.48%
+0.12%
-27.22%
$ 62.51K
$ 967.57
44
Alliance Fan Token
Alliance Fan Token
ALL
$ 0.01714551
-7.08%
+0.00%
+2.96%
$ 52.41K
$ 312.40
45
Team Heretics Fan Token
Team Heretics Fan Token
TH
$ 0.01930889
0.00%
-0.01%
-16.69%
$ 50.51K
$ 266.73
46
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
$ 0.01187625
+1.01%
-0.03%
-30.90%
$ 49.25K
$ 719.05
47
Tigres Fan Token
Tigres Fan Token
TIGRES
$ 0.01011235
+1.74%
-0.02%
-21.83%
$ 48.14K
$ 61.63
48
Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas
DOJO
$ 0.068263
0.00%
-0.01%
-3.20%
$ 47.84K
$ 17.20
49
SC Internacional Fan Token
SC Internacional Fan Token
SACI
$ 0.01246532
-1.97%
+0.06%
-18.72%
$ 41.80K
$ 341.17
50
Club Atletico Independiente Fan Token
Club Atletico Independiente Fan Token
CAI
$ 0.02053912
0.00%
--
+3.81%
$ 33.78K
$ 1.42

Tez-tez verilən suallar

Çiliz Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Çiliz Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 56 tokenləri və ümumi $215.43M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Çiliz Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Çiliz Ekosistem tokenləri arasında ACM son 24 saat ərzində 14.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Çiliz Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 56 Çiliz Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Çiliz Ekosistem tokenlərinə CHZ, OG, ATM daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Çiliz Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Çiliz Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $215.43M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Çiliz Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.