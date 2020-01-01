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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Çia Ekosistemi tokenləri

Çia Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Spacebucks
Spacebucks
SBX
$ 0.00051073
+1.00%
+0.06%
+10.32%
$ 510.73K
$ 177.62
2
dexie bucks
dexie bucks
DBX
$ 0.01363452
0.00%
--
+3.37%
$ 149.32K
$ 3.42

Tez-tez verilən suallar

Çia Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Çia Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $660.04K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Çia Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Çia Ekosistemi tokenləri arasında SBX son 24 saat ərzində 0.06% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Çia Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Çia Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Çia Ekosistemi tokenlərinə SBX, DBX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Çia Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Çia Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $660.04K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Çia Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.