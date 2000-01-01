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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı CHF Stabilkoin tokenləri

CHF Stabilkoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
--
0.00%
$ 57.73M
$ 834.67
2
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.22
0.00%
-0.00%
-0.81%
$ 4.97M
$ 82.03K
3
Hedera Swiss Franc
Hedera Swiss Franc
HCHF
$ 1.33
0.00%
+0.02%
+1.53%
$ 184.94K
$ 103.77
4
Mento Swiss Franc
Mento Swiss Franc
CHFM
$ 1.22
0.00%
--
0.00%
$ 86.23K
$ 707.67
5
Frankencoin
Frankencoin
ZCHF
$ 1.235
+0.20%
+0.14%
+0.17%
--
$ 7.72K

Tez-tez verilən suallar

CHF Stabilkoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
CHF Stabilkoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $62.98M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən CHF Stabilkoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən CHF Stabilkoin tokenləri arasında ZCHF son 24 saat ərzində 0.14% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər CHF Stabilkoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 CHF Stabilkoin tokeni izləyir. Populyar CHF Stabilkoin tokenlərinə CHFAU, VCHF, HCHF daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
CHF Stabilkoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün CHF Stabilkoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $62.98M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin CHF Stabilkoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.