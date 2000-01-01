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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Xeyriyyəçilik tokenləri

Xeyriyyəçilik sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0,1749
+0,57%
+0,46%
-4,63%
$ 6,37B
$ 12,19M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1,41
+0,07%
+0,64%
+1,00%
$ 335,46M
$ 444,17K
3
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0,00044235
0,00%
-0,00%
+0,04%
$ 16,04M
$ 13,99K
4
GIVEBACK
GIVEBACK
GBACK
$ 0,00581212
+0,87%
+0,09%
+221,03%
$ 5,81M
$ 13,87K
5
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0,0031218
+0,19%
-0,02%
-8,30%
$ 3,12M
$ 8,06K
6
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0,01651
-1,73%
-10,06%
-14,14%
$ 1,84M
$ 2,57M
7
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0,00704
0,00%
+1,50%
-0,01%
$ 1,45M
$ 927,49K
8
Giant Token
Giant Token
GTAN
$ 3,735E-9
+0,27%
+2,30%
-3,96%
$ 1,38M
--
9
San Chan
San Chan
SAN
$ 0,00127426
+0,20%
-0,06%
-13,11%
$ 1,27M
$ 15,62K
10
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0,0115
+0,26%
-0,26%
-0,35%
$ 1,21M
$ 726,19K
11
KindSoul
KindSoul
KNS
$ 0,00063873
+0,28%
-0,01%
-10,87%
$ 612,81K
$ 412,86
12
AEROBUD
AEROBUD
AEROBUD
$ 0,00059533
+0,55%
+0,01%
-7,30%
$ 595,38K
$ 1,32K
13
boob
boob
BOOB
$ 0,00036472
0,00%
-0,03%
-22,79%
$ 365,71K
$ 35,10K
14
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0,00330604
+0,29%
--
+2,68%
$ 330,60K
$ 1,13
15
Leslie
Leslie
LESLIE
$ 2,66E-5
+0,08%
+1,40%
-21,04%
$ 265,46K
--
16
Feed The World
Feed The World
FW
$ 9,68E-5
+0,08%
-1,60%
-4,81%
$ 145,18K
--
17
KIATOKEN
KIATOKEN
KIA
$ 0,00013304
-0,04%
-0,01%
-0,73%
$ 133,04K
$ 11,52K
18
Gently Used Lada
Gently Used Lada
LADA
$ 3,397E-5
+0,09%
-6,40%
-21,33%
$ 33,92K
--
19
TheSpaceShibaInu
TheSpaceShibaInu
ASTROID
$ 2,59E-5
+0,08%
-13,00%
-11,39%
$ 25,87K
--
20
Annika
Annika
ANI
$ 2,754E-5
+0,11%
+2,00%
+0,25%
$ 23,43K
--
21
KindnessCoin
KindnessCoin
KIND
$ 2,296E-5
+0,09%
+1,50%
+0,09%
$ 22,95K
--
22
Minecraft Grandma Fund
Minecraft Grandma Fund
GRANDMA
$ 2,223E-5
+0,09%
+0,30%
-2,03%
$ 22,22K
--
23
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1,551E-5
0,00%
-3,80%
-6,00%
$ 13,45K
--
24
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1,282E-5
0,00%
+2,40%
0,00%
$ 12,77K
--
25
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1,074E-5
0,00%
-2,00%
-2,01%
$ 10,74K
--
26
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0,00006069
+0,13%
-0,52%
-2,47%
--
$ 2,31B
27
Trusta.AI
Trusta.AI
TA
$ 0,0552
+0,13%
-3,18%
-11,08%
--
$ 1,45M
28
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0,000001293
0,00%
+2,04%
+0,78%
--
$ 4,65B
29
Echo
Echo
ECHO
$ 0,003309
+0,12%
+0,67%
-1,02%
--
$ 17,26M

Tez-tez verilən suallar

Xeyriyyəçilik tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Xeyriyyəçilik tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 29 tokenləri və ümumi $6.74B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Xeyriyyəçilik tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Xeyriyyəçilik tokenləri arasında AKIDS son 24 saat ərzində 2.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Xeyriyyəçilik tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 29 Xeyriyyəçilik tokeni izləyir. Populyar Xeyriyyəçilik tokenlərinə ADA, TRUMP, ARARA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Xeyriyyəçilik kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Xeyriyyəçilik tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.74B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Xeyriyyəçilik sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.