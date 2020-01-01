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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı ChainGPT Başlatma Paneli tokenləri

ChainGPT Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019548
-0.10%
+0.63%
-5.79%
$ 18.27M
$ 3.12M
2
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004585
-0.57%
-3.28%
-7.64%
$ 8.15M
$ 69.05M
3
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03412
-0.18%
-1.16%
-4.88%
$ 554.71K
$ 1.67M
4
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.00017243
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 172.43K
$ 3.76
5
Lympid
Lympid
LYP
$ 0.00295876
-0.03%
0.00%
-0.18%
$ 113.42K
$ 1.24K
6
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
$ 8.618E-5
+0.13%
-10.90%
-11.61%
$ 79.10K
--
7
Moongate
Moongate
MGT
$ 0.0004748
-0.30%
+0.30%
+2.22%
--
$ 26.78M

Tez-tez verilən suallar

ChainGPT Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
ChainGPT Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $27.34M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən ChainGPT Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən ChainGPT Başlatma Paneli tokenləri arasında CGPT son 24 saat ərzində 0.63% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər ChainGPT Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 ChainGPT Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar ChainGPT Başlatma Paneli tokenlərinə CGPT, ACN, MAT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
ChainGPT Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün ChainGPT Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $27.34M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin ChainGPT Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.