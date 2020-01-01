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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Selo Ekosistemi tokenləri

Selo Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999294
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.96B
$ 28.62B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,506.55
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.758
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
5
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,351.17
+0.09%
-0.00%
-0.50%
$ 118.97M
$ 14.37M
6
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1614
+0.37%
+0.88%
+0.69%
$ 46.27M
$ 346.16K
7
CELO
CELO
CELO
$ 0.05867
+0.65%
+0.57%
-3.49%
$ 35.34M
$ 911.12K
8
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.190831
+0.05%
-0.00%
-0.46%
$ 32.14M
$ 126.56K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.971328
+0.05%
0.00%
-1.21%
$ 11.52M
$ 1.18K
10
USAT
USAT
USAT
$ 0.9999
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 10.00M
$ 55.73K
11
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.528083
-0.09%
+0.02%
+3.75%
$ 7.79M
$ 10.71K
12
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.22
0.00%
-0.00%
-0.81%
$ 4.97M
$ 82.03K
13
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033373
-0.01%
+0.00%
-5.48%
$ 4.48M
$ 43.53K
14
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01894
-0.05%
+0.16%
-23.75%
$ 4.23M
$ 3.37M
15
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
16
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.0280157
+0.41%
-0.04%
-5.02%
$ 1.98M
$ 578.96
17
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.16
+8.92%
-0.01%
-62.70%
$ 1.70M
$ 3.80K
18
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.194943
+0.90%
+0.00%
-0.44%
$ 1.64M
$ 331.02
19
EURA
EURA
EURA
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 1.64M
$ 25.78K
20
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.998808
+0.31%
0.00%
0.00%
$ 1.11M
$ 39.26K
21
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.04935047
0.00%
-0.01%
-8.81%
$ 1.01M
$ 260.81
22
Moola Celo Dollars
Moola Celo Dollars
MCUSD
$ 1.001
+0.35%
-0.00%
-0.10%
$ 676.19K
$ 294.37
23
Mento British Pound
Mento British Pound
GBPM
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 388.44K
$ 8.12
24
Mento Brazilian Real
Mento Brazilian Real
BRLM
$ 0.192443
+0.52%
0.00%
-0.32%
$ 221.69K
$ 1.15K
25
VNX British Pound
VNX British Pound
VGBP
$ 1.33
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 168.87K
$ 1.05
26
Mento Kenyan Shilling
Mento Kenyan Shilling
KESM
$ 0.00774157
+0.10%
0.00%
+0.04%
$ 164.83K
$ 28.22
27
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00102464
+0.33%
+0.01%
-2.12%
$ 152.00K
$ 117.20
28
Wrapped cETH
Wrapped cETH
CETH
$ 1,667.55
0.00%
-0.00%
-0.05%
$ 109.53K
$ 29.50
29
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00031846
-0.08%
+0.01%
-0.42%
$ 88.18K
$ 309.86
30
Mento Swiss Franc
Mento Swiss Franc
CHFM
$ 1.22
0.00%
--
0.00%
$ 86.23K
$ 707.67
31
Mento Japanese Yen
Mento Japanese Yen
JPYM
$ 0.00625476
0.00%
0.00%
-1.71%
$ 73.33K
$ 2.00
32
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0.00110597
0.00%
+0.00%
-0.06%
$ 70.73K
$ 883.88
33
PerkOS
PerkOS
PERKOS
$ 6.95539E-7
+0.05%
+2.60%
-7.76%
$ 69.55K
--
34
Mento Nigerian Naira
Mento Nigerian Naira
NGNM
$ 0.00073052
0.00%
--
0.00%
$ 56.60K
$ 9.94
35
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0.058333
0.00%
+0.01%
+0.82%
$ 56.51K
$ 91.24
36
Ubeswap
Ubeswap
UBE
$ 0.00031453
+0.59%
+0.04%
-0.65%
$ 52.02K
$ 1.47K
37
Mento South African Rand
Mento South African Rand
ZARM
$ 0.061018
0.00%
--
-0.57%
$ 49.69K
$ 10.29
38
SelfClaw
SelfClaw
SELFCLAW
$ 4.56596E-7
0.00%
-0.20%
-1.31%
$ 45.66K
--
39
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
$ 0.300047
0.00%
0.00%
-1.51%
$ 39.89K
$ 119.49
40
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
$ 0.01620887
0.00%
-0.00%
-0.77%
$ 26.01K
$ 40.20
41
cGHS
cGHS
CGHS
$ 0.090589
+0.27%
0.00%
+1.12%
$ 24.59K
$ 92.14
42
Mento Canadian Dollar
Mento Canadian Dollar
CADM
$ 0.71259
0.00%
--
0.00%
$ 24.30K
$ 2.33
43
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0.00031878
0.00%
--
+0.10%
$ 21.68K
$ 9.93
44
Mento Australian Dollar
Mento Australian Dollar
AUDM
$ 0.708092
0.00%
-0.00%
+0.37%
$ 18.05K
$ 7.24K
45
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9889
+0.18%
+0.44%
-0.18%
--
$ 53.17K

Tez-tez verilən suallar

Selo Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Selo Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 45 tokenləri və ümumi $272.04B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Selo Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Selo Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Selo Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 45 Selo Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Selo Ekosistemi tokenlərinə USDT, USDC, WBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Selo Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Selo Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $272.04B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Selo Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.