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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Məşhur mövzulu tokenləri

Məşhur mövzulu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
YZY
YZY
YZY
$ 0.293898
-0.04%
+0.02%
-0.07%
$ 87.86M
$ 1.03K
2
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.017919
+0.26%
+0.34%
+14.08%
$ 17.96M
$ 3.91M
3
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006043
-0.13%
-1.57%
+39.44%
$ 6.00M
$ 12.46M
4
Energy
Energy
$NRG
$ 0.0023169
+0.18%
+0.00%
+0.06%
$ 2.27M
$ 14.99K
5
RNT
RNT
RNT
$ 0.00114379
+0.21%
-0.00%
+7.22%
$ 1.12M
$ 7.34K
6
Million
Million
MM
$ 0.981905
0.00%
+0.00%
-0.91%
$ 981.90K
$ 3.28K
7
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.00074911
-0.33%
+0.00%
+0.43%
$ 723.14K
$ 600.05
8
Swasticoin
Swasticoin
YZY
$ 0.00051536
+0.28%
-0.03%
-5.17%
$ 515.34K
$ 2.49K
9
N3on
N3on
N3ON
$ 0.00039439
0.00%
--
-0.44%
$ 394.39K
$ 779.12
10
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00022603
+0.18%
-0.00%
+5.30%
$ 225.93K
$ 1.47K
11
Woman Yelling At Cat
Woman Yelling At Cat
WYAC
$ 0.00020422
-0.86%
+0.07%
-42.28%
$ 202.16K
$ 51.87K
12
HAMI
HAMI
$HAMI
$ 0.00018584
+0.18%
+0.03%
+2.64%
$ 185.79K
$ 3.89K
13
Top G
Top G
TOPG
$ 0.00015714
+0.28%
--
+1.56%
$ 157.13K
$ 26.73
14
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.0017846
0.00%
--
-15.21%
$ 78.52K
$ 1.24K
15
Jason Derulo
Jason Derulo
JASON
$ 3.853E-5
+0.08%
+13.00%
+6.38%
$ 38.52K
--
16
WAP
WAP
WAP
$ 2.449E-5
+0.08%
+2.40%
+1.87%
$ 24.48K
--
17
Waka Flocka
Waka Flocka
FLOCKA
$ 1.955E-5
+0.10%
+1.60%
-6.24%
$ 19.54K
--
18
Ronaldinho Coin
Ronaldinho Coin
STAR10
$ 5.132E-5
0.00%
-0.80%
-1.87%
$ 15.56K
--
19
FIT
FIT
FIT
$ 0.0000482
-0.10%
-0.02%
-0.21%
--
$ 130.14M

Tez-tez verilən suallar

Məşhur mövzulu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Məşhur mövzulu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 19 tokenləri və ümumi $118.78M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Məşhur mövzulu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Məşhur mövzulu tokenləri arasında JASON son 24 saat ərzində 13.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Məşhur mövzulu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 19 Məşhur mövzulu tokeni izləyir. Populyar Məşhur mövzulu tokenlərinə YZY, BULLA, KEKIUS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Məşhur mövzulu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Məşhur mövzulu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $118.78M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Məşhur mövzulu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.