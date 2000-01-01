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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Pişik mövzulu tokenləri

Pişik mövzulu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,486.72
+0.13%
+0.36%
+1.42%
$ 1.29T
$ 4.78K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
3
WIKI CAT
WIKI CAT
WKC
$ 0.00000010801
-0.17%
-5.86%
+27.19%
$ 59.00M
$ 2.76T
4
Purr
Purr
PURR
$ 0.07378
+0.04%
+0.61%
+10.20%
$ 43.88M
$ 778.89K
5
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0000985
+0.20%
-0.20%
-2.58%
$ 41.31M
$ 559.94M
6
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04111
+0.10%
-0.48%
-2.58%
$ 40.30M
$ 1.42M
7
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3673
+0.08%
+3.70%
+4.58%
$ 36.98M
$ 154.01K
8
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009419
+0.07%
-1.07%
-5.32%
$ 36.68M
$ 628.84B
9
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003199
+0.44%
+0.85%
-3.36%
$ 28.41M
$ 173.43M
10
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004469
+0.07%
-0.93%
-5.46%
$ 25.03M
$ 121.20M
11
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.00000161
+0.19%
-2.71%
-3.64%
$ 12.21M
$ 34.90B
12
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009907
-0.02%
-1.88%
+0.66%
$ 9.56M
$ 6.38M
13
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01748
-1.08%
+0.40%
-5.31%
$ 8.62M
$ 3.16M
14
Tsuki
Tsuki
TSUKI
$ 0.00504721
-0.67%
+0.08%
-13.51%
$ 4.79M
$ 151.18K
15
PEPECAT
PEPECAT
PEPECAT
$ 0.00480497
-0.89%
+0.00%
+6.16%
$ 4.76M
$ 4.64K
16
michi
michi
MICHI
$ 0.00350834
+0.26%
+0.03%
+17.96%
$ 3.51M
$ 30.52K
17
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00214844
-0.46%
+0.01%
+3.41%
$ 2.15M
$ 216.35K
18
Wen
Wen
WEN
$ 0.000002846
+0.46%
-2.23%
-17.56%
$ 2.07M
$ 20.31B
19
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.73E-6
+0.90%
-1.00%
+10.33%
$ 1.93M
--
20
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00479316
0.00%
-0.04%
-5.15%
$ 1.85M
$ 14.05K
21
OciCat Token
OciCat Token
OCICAT
$ 5.541E-9
+1.50%
+8.70%
+21.22%
$ 1.81M
--
22
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.00339108
0.00%
-0.00%
-2.27%
$ 1.70M
$ 41.01
23
Nya
Nya
NYA
$ 4.1692E-8
+0.40%
+0.30%
+3.36%
$ 1.54M
--
24
lmeow
lmeow
LMEOW
$ 0.00150135
+0.07%
+0.00%
-2.66%
$ 1.50M
$ 1.55K
25
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002255
-0.04%
+0.67%
-0.31%
$ 1.40M
$ 174.17M
26
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.00132476
-2.75%
+0.15%
+4.59%
$ 1.32M
$ 64.87K
27
Vibing Cat Coin
Vibing Cat Coin
VIBECOIN
$ 0.00109251
+0.29%
+0.15%
+90.86%
$ 1.09M
$ 9.50K
28
MEOW
MEOW
MEOW
$ 0.00051879
0.00%
-0.00%
-4.15%
$ 1.03M
$ 180.59
29
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00102023
0.00%
-0.01%
+7.16%
$ 1.02M
$ 208.00K
30
CatSlap
CatSlap
SLAP
$ 0.00020151
0.00%
+0.01%
+2.12%
$ 795.39K
$ 4.98
31
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 1.89E-6
-8.25%
+10.00%
-31.02%
$ 794.08K
--
32
hehe
hehe
HEHE
$ 0.00093922
+0.16%
+0.00%
-4.13%
$ 789.61K
$ 1.75K
33
daCat
daCat
DACAT
$ 1.885E-9
+0.11%
+1.40%
+3.57%
$ 759.69K
--
34
mini
mini
MINI
$ 0.00084403
-0.08%
+0.02%
+2.09%
$ 739.18K
$ 126.53K
35
LEO
LEO
LEO
$ 7.765E-5
+0.03%
+4.90%
+2.90%
$ 737.72K
--
36
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.0000007593
0.00%
+0.68%
+4.70%
$ 711.94K
$ 38.15M
37
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.00067417
+0.01%
-0.02%
-5.48%
$ 674.09K
$ 912.19
38
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.0007296
+0.02%
-0.02%
-20.14%
$ 665.79K
$ 3.18K
39
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.2239E-8
-3.01%
+3.20%
-2.48%
$ 630.24K
--
40
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009541
+0.04%
+0.83%
-11.34%
$ 629.45K
$ 31.32T
41
BONGO CAT
BONGO CAT
BONGO
$ 0.00060552
+0.30%
+0.02%
+1.90%
$ 605.34K
$ 493.33
42
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.054945
+0.18%
-0.12%
+3.12%
$ 549.36K
$ 8.01K
43
FatCat
FatCat
FATCAT
$ 0.00048425
+0.18%
+0.01%
-12.53%
$ 483.11K
$ 57.32
44
Hemule
Hemule
HEMULE
$ 0.00046199
+0.02%
+0.01%
+1.63%
$ 452.75K
$ 23.10
45
Happy Cat
Happy Cat
HAPPY
$ 0.00013457
+0.30%
-0.03%
+5.26%
$ 448.57K
$ 135.22K
46
Real Smurf Cat
Real Smurf Cat
SMURFCAT
$ 4.49E-6
+0.22%
+3.00%
-2.81%
$ 448.56K
--
47
Spinning Cat
Spinning Cat
OIIAOIIA
$ 0.00041301
+0.28%
-0.00%
-2.42%
$ 412.75K
$ 2.10K
48
Dinger
Dinger
DINGER
$ 3.99859E-7
0.00%
+1.40%
+0.85%
$ 399.86K
--
49
Tibanne Thecat
Tibanne Thecat
CHIEFPUSSY
$ 0.00039091
+0.28%
-0.02%
+30.53%
$ 379.15K
$ 2.77K
50
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00038495
+0.59%
+0.14%
-57.56%
$ 351.48K
$ 92.23K

Tez-tez verilən suallar

Pişik mövzulu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Pişik mövzulu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 246 tokenləri və ümumi $1367.96B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Pişik mövzulu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Pişik mövzulu tokenləri arasında FOMOCAT son 24 saat ərzində 99.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Pişik mövzulu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 246 Pişik mövzulu tokeni izləyir. Populyar Pişik mövzulu tokenlərinə BTC, USDC, WKC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Pişik mövzulu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Pişik mövzulu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1367.96B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Pişik mövzulu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.