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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kardano Ekosistemi tokenləri

Kardano Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1747
+0.57%
+0.46%
-4.63%
$ 6.37B
$ 12.19M
3
FET
FET
FET
$ 0.1209
-0.25%
-0.90%
-10.29%
$ 273.78M
$ 3.04M
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03562
+1.08%
+0.39%
-17.62%
$ 41.86M
$ 41.80M
5
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.03103
-0.06%
+3.37%
+6.27%
$ 26.46M
$ 2.36M
6
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.000304
-0.03%
-0.07%
-6.69%
$ 22.71M
$ 187.66M
7
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.202963
+0.52%
+0.04%
-3.04%
$ 19.84M
$ 1.27K
8
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.05247
+0.01%
-0.00%
-10.20%
$ 12.49M
$ 4.62K
9
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02038744
+0.21%
+0.01%
-4.55%
$ 9.76M
$ 14.54K
10
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.992908
+0.46%
+0.01%
+0.74%
$ 9.45M
$ 6.22K
11
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.452364
+0.54%
+0.01%
+14.96%
$ 8.14M
$ 11.24K
12
Anzens USDA
Anzens USDA
USDA
$ 1.003
+0.56%
+0.01%
+0.62%
$ 6.78M
$ 22.90K
13
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 5.693E-9
-0.04%
-1.90%
-8.96%
$ 5.69M
--
14
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.002964
+0.20%
+0.68%
-2.49%
$ 5.15M
$ 5.56M
15
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.0013923
+0.18%
+0.01%
-6.49%
$ 4.16M
$ 5.37K
16
Djed
Djed
DJED
$ 0.995053
+0.31%
+0.01%
+0.67%
$ 4.00M
$ 4.93K
17
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007343
+0.70%
-2.58%
-7.21%
$ 3.67M
$ 7.52M
18
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.180113
0.00%
--
+3.40%
$ 3.66M
$ 43.83
19
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.00012
0.00%
-1.64%
-3.23%
$ 2.98M
$ 6.30M
20
Surf Lending
Surf Lending
SURF
$ 0.145235
+0.49%
-0.00%
-14.66%
$ 2.90M
$ 5.39K
21
Nuvola Digital
Nuvola Digital
NVL
$ 0.143004
+0.40%
--
-11.20%
$ 2.43M
$ 307.33
22
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
23
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.0017372
0.00%
--
-5.32%
$ 1.79M
$ 7.94
24
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.08599
+0.46%
+0.02%
+0.09%
$ 1.64M
$ 342.41
25
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.094616
+1.73%
+0.11%
+8.30%
$ 1.46M
$ 10.76K
26
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001325
+0.99%
+2.55%
+0.76%
$ 1.22M
$ 194.63K
27
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 9.892E-5
0.00%
-1.20%
-6.64%
$ 1.15M
--
28
NuNet
NuNet
NTX
$ 0.001833
0.00%
+0.72%
-9.45%
$ 922.98K
$ 20.60M
29
CockCardano
CockCardano
COCK
$ 0.00084364
+0.46%
+0.03%
-6.64%
$ 843.66K
$ 1.54K
30
Surge
Surge
SURGE
$ 0.03103864
+0.54%
-0.02%
+16.28%
$ 775.93K
$ 2.54K
31
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.00134435
-4.44%
-0.02%
-3.85%
$ 400.73K
$ 532.57
32
BabySNEK
BabySNEK
BBSNEK
$ 5.12E-6
0.00%
+11.50%
+1.79%
$ 392.98K
--
33
TITAN
TITAN
TITAN
$ 0.01453085
+0.54%
+0.01%
-10.61%
$ 383.61K
$ 2.85
34
WingRiders
WingRiders
WRT
$ 0.00378056
+0.51%
+0.01%
-3.22%
$ 362.54K
$ 227.16
35
Factor
Factor
FACT
$ 0.2885
+1.16%
+6.18%
+1.44%
$ 341.36K
$ 2.71K
36
Revuto
Revuto
REVU
$ 0.00164265
+1.35%
-0.00%
+7.19%
$ 299.15K
$ 19.43K
37
Nikepig
Nikepig
NIKEPIG
$ 0.00031654
0.00%
-0.00%
-5.70%
$ 284.79K
$ 23.35
38
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01271205
0.00%
--
-18.72%
$ 260.60K
$ 27.87
39
AGENT
AGENT
AGENT
$ 0.00013322
0.00%
--
0.00%
$ 133.22K
$ 300.57
40
FREN
FREN
FREN
$ 2.84388E-7
0.00%
-1.50%
-3.54%
$ 119.46K
--
41
NMKR
NMKR
$NMKR
$ 5.49E-5
0.00%
+0.20%
-0.83%
$ 103.56K
--
42
Charles the Chad
Charles the Chad
CHAD
$ 9.085E-5
0.00%
-2.10%
-10.08%
$ 90.85K
--
43
Charli3
Charli3
C3
$ 0.00205422
0.00%
--
-6.19%
$ 73.28K
$ 0.51
44
LOBSTER
LOBSTER
$LOBSTER
$ 7.1205E-11
0.00%
+3.30%
0.00%
$ 71.21K
--
45
VIPER
VIPER
VIPER
$ 8.42144E-7
0.00%
-6.70%
-12.26%
$ 64.61K
--
46
CRAWJU
CRAWJU
CRAWJU
$ 5.803E-5
0.00%
-8.70%
-0.43%
$ 57.68K
--
47
Danzo
Danzo
DANZO
$ 5.31535E-7
0.00%
+4.60%
-23.10%
$ 36.68K
--
48
Mithrandir Token
Mithrandir Token
MITHR
$ 0.00122561
0.00%
--
0.00%
$ 34.04K
$ 2.48
49
OccamFi
OccamFi
OCC
$ 0.00076863
0.00%
--
0.00%
$ 24.20K
$ 1.64
50
Cogito Finance
Cogito Finance
CGV
$ 0.00024142
0.00%
--
+0.11%
$ 21.96K
$ 19.41

Tez-tez verilən suallar

Kardano Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kardano Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 59 tokenləri və ümumi $81.70B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kardano Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kardano Ekosistemi tokenləri arasında BBSNEK son 24 saat ərzində 11.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kardano Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 59 Kardano Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Kardano Ekosistemi tokenlərinə USDC, ADA, FET daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kardano Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kardano Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $81.70B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kardano Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.