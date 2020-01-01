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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kart Oyunları tokenləri

Kart Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0,854
+0,21%
+1,29%
-1,40%
$ 147,97M
$ 68,39K
2
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0,23452
+0,01%
+0,01%
-5,24%
$ 14,65M
$ 247,48K
3
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0,02307
-0,30%
-2,61%
-7,60%
$ 10,01M
$ 2,38M
4
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0,0013269
-0,41%
-4,14%
-12,53%
$ 8,99M
$ 51,41M
5
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0,00329643
+0,14%
+0,01%
-1,64%
$ 4,38M
$ 1,12K
6
Anome
Anome
ANOME
$ 0,01715693
-0,04%
0,00%
+2,64%
$ 514,71K
$ 314,13K
7
Unagi Token
Unagi Token
UNA
$ 0,00089384
+2,67%
-0,26%
+10,61%
$ 330,43K
$ 4,00K
8
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0,00943833
0,00%
--
-3,05%
$ 212,88K
$ 66,31
9
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0,00207342
-0,32%
--
-1,40%
$ 174,90K
$ 99,31
10
Raini
Raini
$RAINI
$ 0,00029586
+0,13%
0,00%
-93,02%
$ 147,92K
$ 8,56
11
Cross The Ages
Cross The Ages
CTA
$ 0,00025886
+0,53%
-0,01%
+11,70%
$ 129,44K
$ 20,79
12
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0,00056828
+0,02%
+0,05%
+3,39%
$ 125,35K
$ 497,74
13
Heroes of NFT
Heroes of NFT
HON
$ 0,00111153
-0,14%
0,00%
-1,64%
$ 109,77K
$ 4,87
14
Operon Origins
Operon Origins
ORO
$ 0,00116813
0,00%
-0,00%
-6,57%
$ 109,12K
$ 16,16
15
Raini Studios Token
Raini Studios Token
RST
$ 0,00010215
0,00%
--
-84,11%
$ 57,72K
$ 302,09
16
X World Games
X World Games
XWG
$ 1,512E-5
-0,07%
+0,10%
-11,16%
$ 51,69K
--
17
W3GG
W3GG
W3GG
$ 0,00045293
+0,07%
+0,01%
+3,55%
$ 47,10K
$ 170,37
18
DRAGONZ
DRAGONZ
DRAGONZ
$ 0,0002081
0,00%
--
0,00%
$ 41,62K
$ 57,62
19
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0,00053909
-0,14%
-0,00%
-0,73%
$ 31,82K
$ 12,59
20
XANA
XANA
XETA
$ 6,2E-6
0,00%
-0,40%
-47,32%
$ 30,58K
--
21
Must
Must
MUST
$ 0,297671
0,00%
+0,00%
+4,51%
$ 30,18K
$ 3,35
22
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0,00055538
+0,63%
+0,02%
+5,25%
$ 22,64K
$ 4,48
23
Polker
Polker
PKR
$ 2,963E-5
0,00%
-2,20%
-2,37%
$ 20,82K
--
24
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3,197E-5
0,00%
+0,50%
-18,80%
$ 20,46K
--
25
ORBIO
ORBIO
ORBIO
$ 4,43504E-7
+0,09%
+1,40%
+0,31%
$ 19,16K
--
26
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0,00010113
0,00%
+0,01%
-13,59%
$ 14,86K
$ 18,65
27
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0,0001294
0,00%
+0,01%
+1,59%
$ 14,15K
$ 58,19

Tez-tez verilən suallar

Kart Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kart Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 27 tokenləri və ümumi $188.26M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kart Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kart Oyunları tokenləri arasında ORBIO son 24 saat ərzində 1.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kart Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 27 Kart Oyunları tokeni izləyir. Populyar Kart Oyunları tokenlərinə AXS, PRIME, GODS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kart Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kart Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $188.26M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kart Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.