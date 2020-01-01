Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Capital Launchpad (Kaito) tokenləri

Capital Launchpad (Kaito) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07763
+0.23%
+8.42%
-0.41%
$ 40.36M
$ 960.82K
2
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03664
+0.66%
+0.08%
-3.88%
$ 11.09M
$ 1.66M
3
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0.035
+0.23%
+0.32%
-2.88%
$ 8.96M
$ 2.57M
4
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06146
-0.02%
+0.44%
-1.00%
$ 8.07M
$ 907.67K
5
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.00968325
+0.07%
+0.03%
+4.07%
$ 8.04M
$ 446.65K
6
Superfluid
Superfluid
SUP
$ 0.005373
+0.50%
-0.08%
-9.21%
$ 1.87M
$ 40.74K
7
Block
Block
BLOCK
$ 0.00175164
+0.06%
+0.02%
+13.23%
$ 1.75M
$ 131.65K
8
Bitdealer
Bitdealer
BIT
$ 0.00036192
0.00%
--
0.00%
$ 102.89K
$ 7.29
9
Play AI
Play AI
PLAI
$ 0.00174
+0.12%
+0.06%
-0.69%
--
$ 34.94M

Tez-tez verilən suallar

Capital Launchpad (Kaito) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Capital Launchpad (Kaito) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $80.25M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Capital Launchpad (Kaito) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Capital Launchpad (Kaito) tokenləri arasında ESP son 24 saat ərzində 8.42% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Capital Launchpad (Kaito) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Capital Launchpad (Kaito) tokeni izləyir. Populyar Capital Launchpad (Kaito) tokenlərinə ESP, ZKC, LYN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Capital Launchpad (Kaito) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Capital Launchpad (Kaito) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $80.25M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Capital Launchpad (Kaito) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.