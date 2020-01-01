Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kanto Ekosistemi tokenləri

Kanto Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.41
+0.28%
+1.37%
-4.02%
$ 724.37M
$ 495.82K
2
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01150779
+0.59%
+0.01%
+2.31%
$ 4.32M
$ 85.70K
3
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02612158
+0.31%
-0.00%
+0.05%
$ 1.77M
$ 986.98
4
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.0013887
0.00%
+0.00%
+26.04%
$ 844.98K
$ 21.72
5
OmniCat
OmniCat
OMNI
$ 4.9E-6
0.00%
+2.00%
+2.30%
$ 223.07K
--
6
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15

Tez-tez verilən suallar

Kanto Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kanto Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $731.67M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kanto Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kanto Ekosistemi tokenləri arasında OMNI son 24 saat ərzində 2.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kanto Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Kanto Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Kanto Ekosistemi tokenlərinə ATOM, FBOMB, TAROT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kanto Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kanto Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $731.67M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kanto Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.