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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Camelot Launchpad tokenləri

Camelot Launchpad sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.0035356
+0.01%
+0.04%
-23.27%
$ 3.13M
$ 4.62K
2
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.159997
0.00%
--
-1.01%
$ 1.60M
$ 80.14
3
Camelot Token
Camelot Token
GRAIL
$ 31.95
+0.06%
+0.00%
-3.50%
$ 841.34K
$ 430.53
4
Arbitrove Governance Token
Arbitrove Governance Token
TROVE
$ 0.00140584
0.00%
+0.00%
-0.15%
$ 421.75K
$ 310.92
5
Factor
Factor
FACT
$ 0.2885
+1.16%
+6.18%
+1.44%
$ 341.36K
$ 2.71K

Tez-tez verilən suallar

Camelot Launchpad tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Camelot Launchpad tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $6.34M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Camelot Launchpad tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Camelot Launchpad tokenləri arasında FACT son 24 saat ərzində 6.18% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Camelot Launchpad tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Camelot Launchpad tokeni izləyir. Populyar Camelot Launchpad tokenlərinə WINR, PNP, GRAIL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Camelot Launchpad kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Camelot Launchpad tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.34M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Camelot Launchpad sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.