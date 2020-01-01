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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Buildlpad Başlatma Paneli tokenləri

Buildlpad Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0,06387
-0,36%
-1,42%
-2,11%
$ 183,66M
$ 890,69K
2
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0,05986
+0,05%
+0,66%
+0,07%
$ 27,35M
$ 981,01K
3
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0,007206
+0,22%
-0,83%
-7,92%
$ 24,55M
$ 8,28M
4
Aria
Aria
ARIAIP
$ 0,00047783
0,00%
+0,03%
-4,35%
$ 159,12K
$ 1,07
5
Lombard
Lombard
BARD
$ 0,1025
+0,49%
-0,77%
-8,70%
--
$ 609,84K

Tez-tez verilən suallar

Buildlpad Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Buildlpad Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $235.71M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Buildlpad Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Buildlpad Başlatma Paneli tokenləri arasında LAYER son 24 saat ərzində 0.66% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Buildlpad Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Buildlpad Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar Buildlpad Başlatma Paneli tokenlərinə FF, LAYER, SAHARA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Buildlpad Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Buildlpad Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $235.71M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Buildlpad Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.