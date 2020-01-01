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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı BTCfi Protokolu tokenləri

BTCfi Protokolu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.00B
$ 53.82K
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.294
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
3
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2395
+0.56%
+19.96%
+1.39%
$ 61.08M
$ 359.11K
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03562
+1.08%
+0.39%
-17.62%
$ 41.86M
$ 41.80M
5
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01003
-0.10%
-1.96%
-3.85%
$ 37.08M
$ 5.84M
6
Threshold
Threshold
T
$ 0.003265
+0.12%
+0.28%
-4.54%
$ 36.35M
$ 16.49M
7
Test
Test
TST
$ 0.014408
+1.78%
+1.51%
-5.28%
$ 13.82M
$ 6.76M
8
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.008988
+1.70%
+28.82%
+83.22%
$ 8.57M
$ 63.82M
9
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.0008428
-0.62%
-2.37%
-0.96%
$ 6.14M
$ 77.85M
10
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011261
+0.22%
-0.55%
+1.30%
$ 4.40M
$ 4.97M
11
GVNR
GVNR
GVNR
$ 0.236449
0.00%
--
0.00%
$ 3.79M
$ 12.49
12
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002312
+0.43%
0.00%
+0.17%
$ 3.43M
$ 27.70M
13
Garden
Garden
SEED
$ 0.107706
0.00%
--
0.00%
$ 1.40M
$ 1.30
14
$ 0.001784
+0.06%
+1.79%
+5.87%
$ 1.07M
$ 51.72M
15
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007034
+0.17%
-0.47%
-4.80%
$ 604.93K
$ 7.89M
16
Lnfi Network
Lnfi Network
LN
$ 0.00245868
+0.04%
-0.00%
-43.51%
$ 230.22K
$ 20.13K
17
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
18
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02936
-0.14%
-0.87%
-2.61%
--
$ 2.32M
19
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.00299
+0.87%
+6.88%
+8.54%
--
$ 2.01B
20
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1025
+0.49%
-0.77%
-8.70%
--
$ 609.84K
21
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003312
+0.12%
+0.67%
-1.02%
--
$ 17.26M

Tez-tez verilən suallar

BTCfi Protokolu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
BTCfi Protokolu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 21 tokenləri və ümumi $1.44B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən BTCfi Protokolu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən BTCfi Protokolu tokenləri arasında HEMI son 24 saat ərzində 28.82% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər BTCfi Protokolu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 21 BTCfi Protokolu tokeni izləyir. Populyar BTCfi Protokolu tokenlərinə U, PENDLE, BR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
BTCfi Protokolu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün BTCfi Protokolu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.44B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin BTCfi Protokolu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.