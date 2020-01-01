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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Körpülü WETH tokenləri

Körpülü WETH sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,922.18
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
2
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
3
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,921.16
+0.16%
+0.01%
+2.05%
$ 35.50M
$ 262.38K
4
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K

Tez-tez verilən suallar

Körpülü WETH tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Körpülü WETH tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $235.46B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Körpülü WETH tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Körpülü WETH tokenləri arasında ETH son 24 saat ərzində 1.15% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Körpülü WETH tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Körpülü WETH tokeni izləyir. Populyar Körpülü WETH tokenlərinə ETH, WEETH, WETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Körpülü WETH kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Körpülü WETH tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $235.46B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Körpülü WETH sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.