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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Körpülü WBTC tokenləri

Körpülü WBTC sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,477.08
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
2
Near Intents Bridged WBTC
Near Intents Bridged WBTC
NBTC
$ 64,427
+0.14%
+0.00%
+1.55%
$ 8.25M
$ 7.31M
3
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24

Tez-tez verilən suallar

Körpülü WBTC tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Körpülü WBTC tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $7.52B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Körpülü WBTC tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Körpülü WBTC tokenləri arasında WBTC son 24 saat ərzində 0.39% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Körpülü WBTC tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Körpülü WBTC tokeni izləyir. Populyar Körpülü WBTC tokenlərinə WBTC, NBTC, FIABTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Körpülü WBTC kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Körpülü WBTC tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.52B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Körpülü WBTC sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.