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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Körpülü WBNB tokenləri

Körpülü WBNB sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 601.45
+0.08%
-0.75%
-86.62%
$ 2.19M
$ 5.38

Tez-tez verilən suallar

Körpülü WBNB tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Körpülü WBNB tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $2.19M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Körpülü WBNB tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Körpülü WBNB tokenləri arasında WBNB son 24 saat ərzində -0.76% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Körpülü WBNB tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Körpülü WBNB tokeni izləyir. Populyar Körpülü WBNB tokenlərinə WBNB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Körpülü WBNB kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Körpülü WBNB tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.19M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Körpülü WBNB sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.