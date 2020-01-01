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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Körpülü WAVAX tokenləri

Körpülü WAVAX sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bridged WAVAX
Bridged WAVAX
WAVAX
$ 4.61
0.00%
+0.00%
+1.99%
$ 143.97K
$ 181.62

Tez-tez verilən suallar

Körpülü WAVAX tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Körpülü WAVAX tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $143.97K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Körpülü WAVAX tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Körpülü WAVAX tokenləri arasında WAVAX son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Körpülü WAVAX tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Körpülü WAVAX tokeni izləyir. Populyar Körpülü WAVAX tokenlərinə WAVAX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Körpülü WAVAX kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Körpülü WAVAX tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $143.97K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Körpülü WAVAX sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.