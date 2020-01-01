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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Körpülü USDT tokenləri

Körpülü USDT sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,9998
+0,04%
0,00%
+0,10%
$ 4,06B
$ 122,95M
2
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0,9993
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,62M
$ 15,28M
3
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,999292
0,00%
0,00%
-0,02%
$ 2,47M
$ 363,25K
4
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0,999292
0,00%
0,00%
+0,11%
$ 1,09M
$ 39,54K
5
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0,999292
0,00%
0,00%
+0,07%
$ 834,60K
$ 536,44K
6
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0,999296
0,00%
0,00%
+3,40%
$ 42,60K
$ 193,17

Tez-tez verilən suallar

Körpülü USDT tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Körpülü USDT tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $4.07B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Körpülü USDT tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Körpülü USDT tokenləri arasında USDT0 son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Körpülü USDT tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Körpülü USDT tokeni izləyir. Populyar Körpülü USDT tokenlərinə USDT0, USDT, USDT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Körpülü USDT kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Körpülü USDT tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $4.07B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Körpülü USDT sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.