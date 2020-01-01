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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Körpülü USDC tokenləri

Körpülü USDC sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999696
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 112.02M
$ 64.28K
3
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
4
Hyperlane USD Coin
Hyperlane USD Coin
HUSDC
$ 0.999696
0.00%
0.00%
+1.95%
$ 409.88K
$ 30.94K
5
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21

Tez-tez verilən suallar

Körpülü USDC tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Körpülü USDC tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $75.00B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Körpülü USDC tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Körpülü USDC tokenləri arasında USDC.N son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Körpülü USDC tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Körpülü USDC tokeni izləyir. Populyar Körpülü USDC tokenlərinə USDC, USDC.N, USDC.E daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Körpülü USDC kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Körpülü USDC tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $75.00B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Körpülü USDC sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.