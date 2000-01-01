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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Körpü Tokenləri tokenləri

Körpü Tokenləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,476.39
+0.13%
+0.36%
+1.42%
$ 1.29T
$ 4.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,922.34
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 603.08
+0.06%
+0.19%
-1.19%
$ 81.22B
$ 12.62K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0045
+0.16%
+0.77%
-0.09%
$ 62.42B
$ 10.40M
6
Solana
Solana
SOL
$ 77.5
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0.3325
-0.06%
+0.06%
-0.54%
$ 31.55B
$ 15.44M
8
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.91
+0.69%
-0.96%
+2.00%
$ 14.89B
$ 13.95K
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 507.15
+0.31%
+0.65%
+3.29%
$ 8.48B
$ 2.74K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,490.1
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
11
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
12
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
13
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.315
+0.06%
+0.14%
-3.00%
$ 2.73B
$ 36.90K
14
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.00000448
+0.40%
+1.33%
+0.72%
$ 2.65B
$ 125.95B
15
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6204
+0.86%
-0.24%
-2.45%
$ 2.10B
$ 370.08K
16
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.364
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
17
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04632
+0.26%
+0.26%
-1.53%
$ 2.07B
$ 1.50M
18
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7741
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
19
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 106.25K
20
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.0812
-0.05%
+0.34%
+10.05%
$ 868.47M
$ 2.28M
21
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9985
0.00%
-0.01%
+0.18%
$ 493.77M
$ 5.47K
22
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.41
+0.07%
+0.64%
+1.00%
$ 335.46M
$ 444.17K
23
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3228
+0.31%
+2.03%
+2.32%
$ 299.97M
$ 208.58K
24
SEI
SEI
SEI
$ 0.03879
+0.36%
-0.49%
-6.33%
$ 279.83M
$ 1.08M
25
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004777
-0.10%
+2.62%
-2.72%
$ 264.10M
$ 2.75B
26
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06367
+0.19%
+0.94%
-0.58%
$ 126.22M
$ 882.97K
27
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,351.17
+0.09%
-0.00%
-0.50%
$ 118.97M
$ 14.37M
28
$ 0.0389
+0.47%
-0.36%
-0.72%
$ 113.89M
$ 1.98M
29
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999696
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 112.02M
$ 64.28K
30
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00300086
+0.64%
+0.07%
+9.18%
$ 95.73M
$ 844.11K
31
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2083
-0.05%
-1.80%
+14.74%
$ 91.59M
$ 342.40K
32
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10184
+0.19%
-0.30%
-7.65%
$ 86.19M
$ 841.66K
33
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2038
+0.34%
-2.43%
+11.01%
$ 58.34M
$ 270.83K
34
$ 0.004465
+0.25%
+0.43%
-3.04%
$ 38.88M
$ 12.16M
35
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.00755
+0.66%
-1.80%
-4.51%
$ 38.34M
$ 10.68M
36
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,921.16
+0.16%
+0.01%
+2.05%
$ 35.50M
$ 262.38K
37
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
38
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2801
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
39
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
40
AVA
AVA
AVA
$ 0.1695
+0.30%
-1.45%
-7.17%
$ 12.43M
$ 296.49K
41
Near Intents Bridged WBTC
Near Intents Bridged WBTC
NBTC
$ 64,427
+0.14%
+0.00%
+1.55%
$ 8.25M
$ 7.31M
42
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02027
+0.80%
-2.78%
+2.53%
$ 7.96M
$ 3.06M
43
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006428
+2.51%
+14.12%
+5.21%
$ 3.28M
$ 95.98M
44
Wrapped Glue
Wrapped Glue
WGLUE
$ 0.00267194
0.00%
--
0.00%
$ 2.64M
$ 1.00
45
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.9993
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.62M
$ 15.28M
46
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 2.47M
$ 363.25K
47
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009358
0.00%
-0.48%
-1.90%
$ 2.31M
$ 5.79M
48
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 601.45
+0.08%
-0.75%
-86.62%
$ 2.19M
$ 5.38
49
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999292
0.00%
0.00%
+0.11%
$ 1.09M
$ 39.54K
50
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24

Tez-tez verilən suallar

Körpü Tokenləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Körpü Tokenləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 62 tokenləri və ümumi $1875.90B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Körpü Tokenləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Körpü Tokenləri tokenləri arasında SWELL son 24 saat ərzində 14.12% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Körpü Tokenləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 62 Körpü Tokenləri tokeni izləyir. Populyar Körpü Tokenləri tokenlərinə BTC, ETH, BNB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Körpü Tokenləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Körpü Tokenləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1875.90B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Körpü Tokenləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.