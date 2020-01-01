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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Körpülü Stabilkoin tokenləri

Körpülü Stabilkoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,476.39
+0.13%
+0.36%
+1.42%
$ 1.29T
$ 4.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,922.34
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0045
+0.16%
+0.77%
-0.09%
$ 62.42B
$ 10.40M
5
Solana
Solana
SOL
$ 77.5
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
7
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 106.25K
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999696
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 112.02M
$ 64.28K
9
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
10
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2801
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
11
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.9993
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.62M
$ 15.28M
12
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 2.47M
$ 363.25K
13
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999292
0.00%
0.00%
+0.11%
$ 1.09M
$ 39.54K
14
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 834.60K
$ 536.44K
15
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 0.999296
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 652.07K
$ 5.15K
16
Hyperlane USD Coin
Hyperlane USD Coin
HUSDC
$ 0.999696
0.00%
0.00%
+1.95%
$ 409.88K
$ 30.94K
17
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21
18
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.999296
0.00%
0.00%
+3.40%
$ 42.60K
$ 193.17

Tez-tez verilən suallar

Körpülü Stabilkoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Körpülü Stabilkoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 18 tokenləri və ümumi $1712.50B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Körpülü Stabilkoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Körpülü Stabilkoin tokenləri arasında SOL son 24 saat ərzində 1.63% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Körpülü Stabilkoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 18 Körpülü Stabilkoin tokeni izləyir. Populyar Körpülü Stabilkoin tokenlərinə BTC, ETH, USDC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Körpülü Stabilkoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Körpülü Stabilkoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1712.50B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Körpülü Stabilkoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.