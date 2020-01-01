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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Körpülü FRAX tokenləri

Körpülü FRAX sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2801
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K

Tez-tez verilən suallar

Körpülü FRAX tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Körpülü FRAX tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $24.71M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Körpülü FRAX tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Körpülü FRAX tokenləri arasında FRAX son 24 saat ərzində 1.08% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Körpülü FRAX tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Körpülü FRAX tokeni izləyir. Populyar Körpülü FRAX tokenlərinə FRAX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Körpülü FRAX kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Körpülü FRAX tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $24.71M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Körpülü FRAX sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.