Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Körpü İdarəetmə Tokenləri tokenləri

Körpü İdarəetmə Tokenləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4035
+0.55%
-2.23%
-4.41%
$ 136.57M
$ 872.32K
2
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1457
+0.35%
-0.34%
+1.05%
$ 95.77M
$ 365.32K
3
$ 0.03483
-0.03%
-1.34%
-3.21%
$ 41.20M
$ 30.32K
4
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.444623
+0.14%
+0.01%
+28.94%
$ 39.32M
$ 151.75K
5
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01583
-0.63%
+6.66%
+5.95%
$ 30.53M
$ 3.78M
6
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.04068814
+0.14%
+0.03%
+0.42%
$ 28.57M
$ 108.48K
7
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10375
-0.13%
+0.08%
+0.98%
$ 23.28M
$ 885.89K
8
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.00197
+0.20%
-1.45%
+2.02%
$ 15.40M
$ 28.53M
9
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.00029903
-0.81%
+0.02%
-1.84%
$ 3.03M
$ 700.78K
10
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02018
+0.69%
+1.14%
-3.00%
$ 1.98M
$ 4.78M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.04935047
0.00%
-0.01%
-8.81%
$ 1.01M
$ 260.81
12
EYWA
EYWA
EYWA
$ 0.00030327
-2.57%
+0.00%
-31.82%
$ 195.76K
$ 4.77K
13
Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
$ 0.00044233
+0.13%
+0.02%
+1.19%
$ 85.39K
$ 40.90
14
BoringDAO
BoringDAO
BORING
$ 4.486E-5
0.00%
+1.70%
+1.68%
$ 76.41K
--
15
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.276E-5
-0.12%
+0.40%
+0.40%
$ 56.23K
--
16
Graviton
Graviton
GRAV
$ 3.886E-5
+0.31%
-14.00%
-16.50%
$ 50.59K
--
17
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00088511
0.00%
--
-0.54%
$ 22.94K
$ 13.52
18
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005334
-0.04%
-0.65%
+0.85%
--
$ 15.37M

Tez-tez verilən suallar

Körpü İdarəetmə Tokenləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Körpü İdarəetmə Tokenləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 18 tokenləri və ümumi $417.14M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Körpü İdarəetmə Tokenləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Körpü İdarəetmə Tokenləri tokenləri arasında DBR son 24 saat ərzində 6.66% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Körpü İdarəetmə Tokenləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 18 Körpü İdarəetmə Tokenləri tokeni izləyir. Populyar Körpü İdarəetmə Tokenləri tokenlərinə RUNE, STG, WAXL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Körpü İdarəetmə Tokenləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Körpü İdarəetmə Tokenləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $417.14M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Körpü İdarəetmə Tokenləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.