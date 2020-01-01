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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Yetişdirmə tokenləri

Yetişdirmə sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8539
+0.21%
+1.29%
-1.40%
$ 147.97M
$ 68.39K
2
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 1.31
-4.38%
-0.07%
+31.43%
$ 9.42M
$ 216.94K
3
CryptoZoon
CryptoZoon
ZOON
$ 0.00070685
+0.07%
-0.00%
-0.64%
$ 602.60K
$ 9.40K
4
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00035401
+0.18%
+0.01%
-0.24%
$ 353.90K
$ 0.37
5
Kibble
Kibble
KIBBLE
$ 0.00098034
+0.13%
+0.08%
+15.70%
$ 329.64K
$ 44.56K
6
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63
7
Alpaca City
Alpaca City
ALPA
$ 0.00949457
0.00%
-0.00%
-7.57%
$ 179.43K
$ 314.09
8
Playermon
Playermon
PYM
$ 0.00031876
-0.01%
--
+4.00%
$ 167.76K
$ 6.13
9
Waves Ducks
Waves Ducks
EGG
$ 1.19
-0.83%
-0.00%
-4.80%
$ 113.76K
$ 19.77
10
Blockchain Monster Hunt
Blockchain Monster Hunt
BCMC
$ 0.00024275
0.00%
--
0.00%
$ 78.50K
$ 1.72
11
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 9.269E-5
0.00%
+1.20%
+4.12%
$ 55.50K
--
12
Super Useless Token
Super Useless Token
SUT
$ 0.00100784
0.00%
--
0.00%
$ 34.39K
$ 1.98

Tez-tez verilən suallar

Yetişdirmə tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Yetişdirmə tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $159.50M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Yetişdirmə tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Yetişdirmə tokenləri arasında AXS son 24 saat ərzində 1.29% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Yetişdirmə tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 Yetişdirmə tokeni izləyir. Populyar Yetişdirmə tokenlərinə AXS, FP, ZOON daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Yetişdirmə kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Yetişdirmə tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $159.50M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Yetişdirmə sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.