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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı BRC-20 tokenləri

BRC-20 sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002594
+0.31%
+0.93%
-3.89%
$ 1.07B
$ 48.89B
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2552
+0.20%
+0.08%
-4.67%
$ 127.50M
$ 283.75K
3
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.382
+0.03%
+1.20%
-3.04%
$ 70.96M
$ 17.88K
4
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010343
+0.29%
+1.22%
+1.14%
$ 21.67M
$ 8.09T
5
TurtSat
TurtSat
TURT
$ 0.0002689
+0.86%
-0.21%
-30.30%
$ 165.03K
$ 31.27K
6
Multibit
Multibit
MUBI
$ 0.00016093
+0.08%
+0.04%
-0.84%
$ 152.89K
$ 195.72
7
Ordiswap
Ordiswap
ORDS
$ 0.0001191
0.00%
--
+1.06%
$ 119.04K
$ 2.50
8
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00414824
+0.15%
+0.03%
+3.53%
$ 30.50K
$ 20.85
9
Rats
Rats
RATS
$ 0.00004177
-0.75%
-0.52%
+12.26%
--
$ 3.15B

Tez-tez verilən suallar

BRC-20 tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
BRC-20 tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $1.29B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən BRC-20 tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən BRC-20 tokenləri arasında SATS son 24 saat ərzində 1.22% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər BRC-20 tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 BRC-20 tokeni izləyir. Populyar BRC-20 tokenlərinə PEPE, TRAC, ORDI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
BRC-20 kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün BRC-20 tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.29B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin BRC-20 sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.