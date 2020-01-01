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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı BounceBit Ekosistemi tokenləri

BounceBit Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
BounceBit USD
BounceBit USD
BBUSD
$ 0.99881
0.00%
--
+0.66%
$ 1.45M
$ 675.83
2
Wrapped BounceBit
Wrapped BounceBit
WBB
$ 0.01112712
0.00%
--
-6.49%
$ 12.18K
$ 675.83

Tez-tez verilən suallar

BounceBit Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
BounceBit Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $1.46M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən BounceBit Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən BounceBit Ekosistemi tokenləri arasında BBUSD son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər BounceBit Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 BounceBit Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar BounceBit Ekosistemi tokenlərinə BBUSD, WBB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
BounceBit Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün BounceBit Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.46M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin BounceBit Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.