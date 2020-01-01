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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Botanix Ekosistemi tokenləri

Botanix Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.758
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
3
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
4
Botanix Staked Bitcoin
Botanix Staked Bitcoin
STBTC
$ 64,862
0.00%
--
0.00%
$ 307.49K
$ 69.70
5
Botanix Pegged Bitcoin
Botanix Pegged Bitcoin
PBTC
$ 61,254
0.00%
--
0.00%
$ 64.01K
$ 644.00

Tez-tez verilən suallar

Botanix Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Botanix Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $6.47B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Botanix Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Botanix Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Botanix Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Botanix Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Botanix Ekosistemi tokenlərinə LINK, USDC.E, WETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Botanix Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Botanix Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.47B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Botanix Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.