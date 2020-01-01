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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı BOT Chain Ecosystem tokenləri

BOT Chain Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BOT
Wrapped BOT
WBOT
$ 9,67
+0,10%
+0,00%
+0,10%
$ 15,56M
$ 1,50M

Tez-tez verilən suallar

BOT Chain Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
BOT Chain Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $15.56M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən BOT Chain Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən BOT Chain Ecosystem tokenləri arasında WBOT son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər BOT Chain Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 BOT Chain Ecosystem tokeni izləyir. Populyar BOT Chain Ecosystem tokenlərinə WBOT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
BOT Chain Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün BOT Chain Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $15.56M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin BOT Chain Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.