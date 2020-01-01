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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Boba Şəbəkə Ekosistemi tokenləri

Boba Şəbəkə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.04068814
+0.14%
+0.03%
+0.42%
$ 28.57M
$ 108.48K
3
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2801
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.971328
+0.05%
0.00%
-1.21%
$ 11.52M
$ 1.18K
5
Boba
Boba
BOBA
$ 0.0175
-1.08%
+0.40%
-5.31%
$ 8.62M
$ 3.16M
6
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0.0443
-0.07%
+0.27%
-0.29%
$ 6.22M
$ 1.25M
7
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21

Tez-tez verilən suallar

Boba Şəbəkə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Boba Şəbəkə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $74.93B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Boba Şəbəkə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Boba Şəbəkə Ekosistemi tokenləri arasında FRAX son 24 saat ərzində 1.08% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Boba Şəbəkə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Boba Şəbəkə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Boba Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinə USDC, ACX, FRAX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Boba Şəbəkə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Boba Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $74.93B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Boba Şəbəkə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.