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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Partlayış Ekosistemi tokenləri

Partlayış Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.769
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
3
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08399
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
7
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
8
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,080.2
+0.21%
+0.01%
+1.93%
$ 88.16M
$ 19.78K
9
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,020.47
+0.17%
+0.01%
+0.58%
$ 35.78M
$ 117.97
10
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003323
+0.42%
-0.18%
-1.97%
$ 33.31M
$ 17.09M
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.01982
+0.25%
-1.44%
-2.89%
$ 25.86M
$ 3.74M
12
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,364.3
+0.20%
--
+1.66%
$ 16.12M
$ 265.09
13
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277012
-0.65%
+0.00%
-6.31%
$ 15.01M
$ 32.59K
14
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002326
+0.34%
+0.73%
-3.60%
$ 14.78M
$ 231.70M
15
USDB
USDB
USDB
$ 1.005
+0.40%
+0.01%
+0.86%
$ 12.04M
$ 2.22K
16
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011894
+0.10%
+0.87%
-2.64%
$ 11.21M
$ 5.40M
17
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
+0.00%
+0.63%
$ 7.58M
$ 533.39
18
Anzen USDz
Anzen USDz
USDZ
$ 0.955914
-0.04%
0.00%
-2.22%
$ 7.21M
$ 3.34K
19
Oh no
Oh no
OHNO
$ 7.447E-5
0.00%
+1.00%
+2.00%
$ 744.67K
--
20
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
0.00%
$ 611.93K
$ 506.73
21
OmniCat
OmniCat
OMNI
$ 4.9E-6
0.00%
+2.00%
+2.30%
$ 223.07K
--
22
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0.001259
+0.08%
-0.16%
-7.44%
$ 166.29K
$ 12.40M
23
PacMoon
PacMoon
PAC
$ 0.00016263
0.00%
--
+0.19%
$ 158.57K
$ 2.00
24
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15
25
Zaibot
Zaibot
ZAI
$ 0.00523511
0.00%
--
-0.37%
$ 95.94K
$ 2.85
26
Bag
Bag
BAG
$ 1.266E-5
0.00%
+0.20%
-0.16%
$ 74.47K
--
27
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
28
OX Coin
OX Coin
OX
$ 1.449E-5
+0.07%
+1.00%
+0.42%
$ 37.90K
--
29
BladeSwap
BladeSwap
BLADE
$ 0.00032867
0.00%
--
+1.66%
$ 36.83K
$ 12.44
30
Blast Pepe
Blast Pepe
BEPE
$ 2.53196E-7
0.00%
-1.00%
-1.02%
$ 25.32K
--
31
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.002992
+0.87%
+6.88%
+8.54%
--
$ 2.01B

Tez-tez verilən suallar

Partlayış Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Partlayış Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 31 tokenləri və ümumi $17.72B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Partlayış Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Partlayış Ekosistemi tokenləri arasında PUMP son 24 saat ərzində 6.88% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Partlayış Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 31 Partlayış Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Partlayış Ekosistemi tokenlərinə LINK, USDE, WEETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Partlayış Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Partlayış Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $17.72B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Partlayış Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.