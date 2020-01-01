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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı BitTorrent Ekosistemi tokenləri

BitTorrent Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.332659
+0.08%
0.00%
-0.60%
$ 1.38B
$ 36.49M
2
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002673
-1.30%
+1.80%
+1.57%
$ 262.35M
$ 254.65B
3
JustMoney
JustMoney
JM
$ 3.85E-6
0.00%
+0.60%
-10.26%
$ 252.76K
--
4
UpStable
UpStable
USTX
$ 0.00337441
0.00%
--
0.00%
$ 21.27K
$ 15.75
5
Pharos
Pharos
PROS
$ 0.4
-0.60%
+7.21%
+6.07%
--
$ 6.95K

Tez-tez verilən suallar

BitTorrent Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
BitTorrent Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $1.64B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən BitTorrent Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən BitTorrent Ekosistemi tokenləri arasında PROS son 24 saat ərzində 7.21% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər BitTorrent Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 BitTorrent Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar BitTorrent Ekosistemi tokenlərinə WTRX, BTT, JM daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
BitTorrent Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün BitTorrent Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.64B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin BitTorrent Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.