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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bitlayer Ekosistemi tokenləri

Bitlayer Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,769
-0,04%
+3,58%
+11,48%
$ 6,42B
$ 53,59K
2
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64 019
+0,22%
+0,00%
+1,38%
$ 190,97M
$ 6,83K
3
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62 482
0,00%
--
0,00%
$ 50,03M
$ 127,66
4
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0,00016438
+0,01%
-0,00%
-1,18%
$ 55,23K
$ 277,17
5
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0,02946
-0,14%
-0,87%
-2,61%
--
$ 2,32M

Tez-tez verilən suallar

Bitlayer Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bitlayer Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $6.66B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bitlayer Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bitlayer Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bitlayer Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Bitlayer Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Bitlayer Ekosistemi tokenlərinə LINK, UNIBTC, BRBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bitlayer Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bitlayer Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.66B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bitlayer Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.