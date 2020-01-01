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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bitgert Ekosistemi tokenləri

Bitgert Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Bitrise
Bitrise
BRISE
$ 0.00000001354
+1.26%
+0.07%
-3.54%
$ 5.39M
$ 3.93T

Tez-tez verilən suallar

Bitgert Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bitgert Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $74.86B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bitgert Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bitgert Ekosistemi tokenləri arasında BRISE son 24 saat ərzində 0.07% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bitgert Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Bitgert Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Bitgert Ekosistemi tokenlərinə USDC, BRISE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bitgert Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bitgert Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $74.86B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bitgert Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.