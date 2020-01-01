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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bitcoin Meme tokenləri

Bitcoin Meme sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002594
+0.31%
+0.93%
-3.89%
$ 1.07B
$ 48.89B
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006061
-0.05%
-0.08%
-4.01%
$ 60.62M
$ 105.89M
3
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO
$ 0.000032
0.00%
-0.62%
-8.96%
$ 560.14K
$ 52.51M
4
GIZMO
GIZMO
GIZMO
$ 0.00025166
+0.18%
-0.04%
-1.60%
$ 251.66K
$ 301.00

Tez-tez verilən suallar

Bitcoin Meme tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bitcoin Meme tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $1.13B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bitcoin Meme tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bitcoin Meme tokenləri arasında PEPE son 24 saat ərzində 0.93% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bitcoin Meme tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Bitcoin Meme tokeni izləyir. Populyar Bitcoin Meme tokenlərinə PEPE, DOG, LOBO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bitcoin Meme kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bitcoin Meme tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.13B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bitcoin Meme sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.