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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bitcoin Yan Zəncirləri tokenləri

Bitcoin Yan Zəncirləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1198
+0.67%
+0.17%
-3.23%
$ 217.39M
$ 512.63K
2
STRK
STRK
STRK
$ 0.02272
+0.27%
0.00%
-3.04%
$ 144.14M
$ 5.23M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.346
+1.42%
+0.98%
+1.54%
$ 36.49M
$ 161.66K
4
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02106
+1.61%
+1.31%
+10.30%
$ 25.87M
$ 3.88M
5
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01775
+0.11%
-1.72%
-2.53%
$ 22.60M
$ 3.76M
6
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 64,467
+0.18%
+0.00%
+1.24%
$ 13.58M
$ 41.08K
7
ELA
ELA
ELA
$ 0.2498
0.00%
-1.26%
-6.86%
$ 5.77M
$ 8.09K
8
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.00057794
0.00%
-0.02%
-1.63%
$ 3.92M
$ 1.19K
9
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.2157
+0.74%
+2.22%
-3.52%
$ 2.15M
$ 260.59K
10
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008294
+0.18%
-0.20%
+2.42%
$ 865.04K
$ 6.74M
11
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01216425
0.00%
--
-11.92%
$ 730.75K
$ 2.28
12
$ 0.006046
0.00%
-0.25%
+0.41%
$ 389.36K
$ 4.42M
13
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00414824
+0.15%
+0.03%
+3.53%
$ 30.50K
$ 20.85
14
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02946
-0.14%
-0.87%
-2.61%
--
$ 2.32M
15
BOB
BOB
BOB
$ 0.003812
+0.21%
-0.78%
-3.21%
--
$ 14.67M
16
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0882
-0.45%
-4.12%
+18.34%
--
$ 280.37K

Tez-tez verilən suallar

Bitcoin Yan Zəncirləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bitcoin Yan Zəncirləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 16 tokenləri və ümumi $473.92M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bitcoin Yan Zəncirləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bitcoin Yan Zəncirləri tokenləri arasında TET son 24 saat ərzində 2.22% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bitcoin Yan Zəncirləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 16 Bitcoin Yan Zəncirləri tokeni izləyir. Populyar Bitcoin Yan Zəncirləri tokenlərinə STX, STRK, FB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bitcoin Yan Zəncirləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bitcoin Yan Zəncirləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $473.92M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bitcoin Yan Zəncirləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.