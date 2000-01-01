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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bitcoin Çəngəl tokenləri

Bitcoin Çəngəl sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 204
+0.25%
+0.20%
-4.68%
$ 4.09B
$ 2.79K
2
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 14.25
-0.07%
-2.39%
-3.58%
$ 286.21M
$ 4.32K
3
XEC
XEC
XEC
$ 0.000006199
-0.23%
-1.32%
-5.67%
$ 124.08M
$ 11.25B
4
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
BTG
$ 0.233797
0.00%
--
0.00%
$ 4.09M
$ 58.98
5
Shaicoin
Shaicoin
SHA
$ 0.01412942
0.00%
-0.02%
-48.43%
$ 60.13K
$ 27.29

Tez-tez verilən suallar

Bitcoin Çəngəl tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bitcoin Çəngəl tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $4.50B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bitcoin Çəngəl tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bitcoin Çəngəl tokenləri arasında BCH son 24 saat ərzində 0.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bitcoin Çəngəl tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Bitcoin Çəngəl tokeni izləyir. Populyar Bitcoin Çəngəl tokenlərinə BCH, BSV, XEC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bitcoin Çəngəl kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bitcoin Çəngəl tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $4.50B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bitcoin Çəngəl sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.