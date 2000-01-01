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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bitcoin Ekosistemi tokenləri

Bitcoin Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64.494
+0,13%
+0,36%
+1,42%
$ 1,29T
$ 4,78K
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0,000002594
+0,31%
+0,93%
-3,89%
$ 1,07B
$ 48,89B
3
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2548
+0,20%
+0,08%
-4,67%
$ 127,50M
$ 283,75K
4
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3,38
+0,03%
+1,20%
-3,04%
$ 70,96M
$ 17,88K
5
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0,0006061
-0,05%
-0,08%
-4,01%
$ 60,62M
$ 105,89M
6
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1,063
0,00%
0,00%
+0,38%
$ 32,03M
$ 8,02K
7
SATS
SATS
SATS
$ 0,000000010329
+0,29%
+1,22%
+1,14%
$ 21,67M
$ 8,09T
8
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO
$ 0,000032
0,00%
-0,62%
-8,96%
$ 560,14K
$ 52,51M
9
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0,00414824
+0,15%
+0,03%
+3,53%
$ 30,50K
$ 20,85
10
Rats
Rats
RATS
$ 0,00004176
-0,75%
-0,52%
+12,26%
--
$ 3,15B
11
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0,0882
-0,45%
-4,12%
+18,34%
--
$ 280,37K

Tez-tez verilən suallar

Bitcoin Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bitcoin Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $1294.09B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bitcoin Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bitcoin Ekosistemi tokenləri arasında SATS son 24 saat ərzində 1.22% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bitcoin Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 Bitcoin Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Bitcoin Ekosistemi tokenlərinə BTC, PEPE, TRAC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bitcoin Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bitcoin Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1294.09B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bitcoin Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.