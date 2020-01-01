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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bitcichain Ekosistemi tokenləri

Bitcichain Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitci Bonk
Bitci Bonk
BBK
$ 0.00040905
+1.09%
+0.03%
+1.85%
$ 319.48K
$ 32.65K
2
Bitcicoin
Bitcicoin
BITCI
$ 8.87E-6
0.00%
-13.80%
0.00%
$ 75.01K
--
3
Spain National Fan
Spain National Fan
SNFT
$ 0.001933
+1.18%
-3.10%
-5.69%
$ 37.20K
$ 33.76M
4
Brazil National Fan
Brazil National Fan
BFT
$ 0.0012116
+0.49%
-14.17%
-13.31%
$ 32.62K
$ 45.31M

Tez-tez verilən suallar

Bitcichain Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bitcichain Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $464.30K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bitcichain Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bitcichain Ekosistemi tokenləri arasında BBK son 24 saat ərzində 0.03% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bitcichain Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Bitcichain Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Bitcichain Ekosistemi tokenlərinə BBK, BITCI, SNFT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bitcichain Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bitcichain Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $464.30K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bitcichain Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.