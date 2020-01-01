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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Binance Cüzdan IDO tokenləri

Binance Cüzdan IDO sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0,6548
+1,19%
+4,39%
-6,48%
$ 276,10M
$ 1,11M
2
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0,0088583
-1,31%
-6,11%
+68,52%
$ 203,94M
$ 72,62M
3
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0,04123
-0,22%
-2,90%
-13,17%
$ 90,49M
$ 1,60M
4
Sentient
Sentient
SENT
$ 0,01175
+0,17%
-0,51%
-10,39%
$ 85,48M
$ 5,59M
5
BAS
BAS
BAS
$ 0,026099
-0,38%
+1,08%
-0,90%
$ 65,37M
$ 3,00M
6
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0,2395
+0,56%
+19,96%
+1,39%
$ 61,08M
$ 359,11K
7
River
River
RIVER
$ 2,5361
+0,10%
-1,96%
-1,10%
$ 49,70M
$ 31,02K
8
Espresso
Espresso
ESP
$ 0,07812
+0,23%
+8,42%
-0,41%
$ 40,36M
$ 960,82K
9
Momentum
Momentum
MMT
$ 0,1633
0,00%
-2,97%
-3,71%
$ 33,33M
$ 368,72K
10
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0,45689
0,00%
+1,09%
-4,04%
$ 30,98M
$ 269,97K
11
Starpower
Starpower
STAR
$ 0,1487
0,00%
+17,37%
+74,53%
$ 27,41M
$ 901,68K
12
Irys
Irys
IRYS
$ 0,01295
0,00%
-4,58%
-21,27%
$ 25,84M
$ 4,05M
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0,06941
+0,12%
-2,61%
-10,85%
$ 22,95M
$ 1,36M
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0,06266
+0,14%
+1,33%
-3,26%
$ 21,17M
$ 883,61K
15
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0,07473
+0,03%
-1,96%
-17,63%
$ 20,78M
$ 1,12M
16
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0,09741
-0,25%
-3,57%
+6,97%
$ 18,52M
$ 926,31K
17
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0,0161
+0,12%
-2,55%
-2,73%
$ 16,79M
$ 4,28M
18
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0,02289
0,00%
-3,67%
+0,31%
$ 12,30M
$ 3,05M
19
OKZOO
OKZOO
AIOT
$ 0,03689
-0,15%
-5,28%
-5,52%
$ 10,87M
$ 1,63M
20
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0,01558
-0,26%
+0,06%
-9,48%
$ 10,54M
$ 7,65M
21
yieldbasis
yieldbasis
YB
$ 0,07386
-0,31%
-0,58%
-5,77%
$ 8,99M
$ 833,44K
22
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0,03884
+0,23%
-1,17%
+0,44%
$ 8,75M
$ 1,41M
23
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0,008985
+1,70%
+28,82%
+83,22%
$ 8,57M
$ 63,82M
24
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0,00968325
+0,07%
+0,03%
+4,07%
$ 8,04M
$ 446,65K
25
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0,02027
+0,80%
-2,78%
+2,53%
$ 7,96M
$ 3,06M
26
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0,02675
+0,11%
-4,69%
+11,04%
$ 6,69M
$ 6,03M
27
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0,04388
-0,59%
+1,15%
-4,19%
$ 5,52M
$ 2,47M
28
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0,02613
+0,34%
+2,18%
+4,59%
$ 5,14M
$ 2,41M
29
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0,1622
0,00%
-0,49%
-1,58%
$ 3,08M
$ 332,49K
30
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0,005608
-0,02%
+0,94%
-1,19%
$ 2,21M
$ 10,72M
31
Allo
Allo
RWA
$ 0,001142
-0,09%
-0,87%
-4,12%
$ 2,05M
$ 46,02M
32
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0,005321
+0,47%
+0,06%
-4,55%
$ 2,05M
$ 52,60M
33
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0,0165
-1,73%
-10,06%
-14,14%
$ 1,84M
$ 2,57M
34
NODE
NODE
NODE
$ 0,005897
+0,26%
+0,34%
+1,01%
$ 786,61K
$ 10,54M
35
Sentio
Sentio
ST
$ 0,01241
-1,43%
-0,88%
-6,49%
$ 694,40K
$ 4,95M
36
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0,00303131
+0,02%
-0,00%
+1,84%
$ 641,73K
$ 218,49
37
Bombie
Bombie
BOMB
$ 3,218E-5
0,00%
0,00%
+167,50%
$ 289,64K
--
38
CUDIS
CUDIS
CUDIS
$ 0,000975
-2,84%
-4,34%
-10,06%
$ 245,52K
$ 62,05M
39
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0,00021784
+1,88%
-0,50%
-24,56%
$ 163,44K
$ 14,30K
40
Privasea AI
Privasea AI
PRAI
$ 0,00053438
0,00%
0,00%
-3,08%
$ 110,10K
$ 353,80
41
ZKWASM
ZKWASM
ZKWASM
$ 0,00095675
-0,95%
-0,04%
+13,18%
$ 48,39K
$ 140,99
42
SGC
SGC
SGC
$ 3,74E-6
0,00%
+4,40%
0,00%
$ 24,71K
--
43
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0,00019864
+0,65%
+0,28%
+26,46%
$ 22,25K
$ 410,19
44
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 4,996E-5
0,00%
-9,50%
-15,41%
$ 13,69K
--
45
Boom
Boom
BOOM
$ 4,746E-5
-0,46%
+5,60%
-44,15%
$ 12,35K
--
46
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 8,216E-5
0,00%
-5,10%
-22,46%
$ 10,34K
--
47
Reddio
Reddio
RDO
$ 5,39E-6
0,00%
-16,00%
-20,27%
$ 10,24K
--
48
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0,02939
-0,14%
-0,87%
-2,61%
--
$ 2,32M
49
Unitas
Unitas
UP
$ 0,3642
+0,18%
+4,61%
-7,05%
--
$ 203,88K
50
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0,0513
-1,71%
+8,21%
+25,92%
--
$ 1,59M

Tez-tez verilən suallar

Binance Cüzdan IDO tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Binance Cüzdan IDO tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 58 tokenləri və ümumi $1.20B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Binance Cüzdan IDO tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Binance Cüzdan IDO tokenləri arasında RICE son 24 saat ərzində 120.74% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Binance Cüzdan IDO tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 58 Binance Cüzdan IDO tokeni izləyir. Populyar Binance Cüzdan IDO tokenlərinə VELVET, AKE, ZAMA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Binance Cüzdan IDO kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Binance Cüzdan IDO tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.20B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Binance Cüzdan IDO sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.