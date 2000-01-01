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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Binance-Peg Tokenləri tokenləri

Binance-Peg Tokenləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.84
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0052
+0.16%
+0.77%
-0.09%
$ 62.42B
$ 10.40M
3
Solana
Solana
SOL
$ 77.54
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07022
+0.21%
+0.41%
-0.09%
$ 11.96B
$ 61.93M
5
Zcash
Zcash
ZEC
$ 507.35
+0.31%
+0.65%
+3.29%
$ 8.48B
$ 2.74K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1752
+0.57%
+0.46%
-4.63%
$ 6.37B
$ 12.19M
7
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 204
+0.25%
+0.20%
-4.68%
$ 4.09B
$ 2.79K
8
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.78
+0.09%
+0.52%
-0.09%
$ 3.46B
$ 56.28K
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.325
+0.06%
+0.14%
-3.00%
$ 2.73B
$ 36.90K
10
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004488
+0.40%
+1.33%
+0.72%
$ 2.65B
$ 125.95B
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6219
+0.86%
-0.24%
-2.45%
$ 2.10B
$ 370.08K
12
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7746
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
13
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.639
+0.17%
+1.90%
-5.68%
$ 503.49M
$ 1.50M
14
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2005
+0.30%
-0.45%
+1.98%
$ 218.01M
$ 314.99K
15
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03975
+2.35%
+4.40%
+10.31%
$ 40.11M
$ 1.52M
16
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002535
+0.47%
-0.51%
-0.47%
$ 23.97M
$ 22.03M
17
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6192
+0.02%
-1.11%
-2.05%
$ 11.51M
$ 99.15K

Tez-tez verilən suallar

Binance-Peg Tokenləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Binance-Peg Tokenləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 17 tokenləri və ümumi $383.34B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Binance-Peg Tokenləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Binance-Peg Tokenləri tokenləri arasında DOT son 24 saat ərzində 5.36% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Binance-Peg Tokenləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 17 Binance-Peg Tokenləri tokeni izləyir. Populyar Binance-Peg Tokenləri tokenlərinə ETH, XRP, SOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Binance-Peg Tokenləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Binance-Peg Tokenləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $383.34B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Binance-Peg Tokenləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.