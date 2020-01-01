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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Binance Megadrop tokenləri

Binance Megadrop sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06175
-0.48%
+3.26%
+7.60%
$ 25.29M
$ 1.04M
2
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01082
+0.65%
-1.82%
-9.26%
$ 12.54M
$ 30.85M
3
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002313
+0.43%
0.00%
+0.17%
$ 3.43M
$ 27.70M

Tez-tez verilən suallar

Binance Megadrop tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Binance Megadrop tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $41.27M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Binance Megadrop tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Binance Megadrop tokenləri arasında LISTA son 24 saat ərzində 3.26% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Binance Megadrop tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Binance Megadrop tokeni izləyir. Populyar Binance Megadrop tokenlərinə LISTA, BB, SOLV daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Binance Megadrop kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Binance Megadrop tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $41.27M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Binance Megadrop sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.