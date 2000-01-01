Bu indeks Binance Launchpad platformasında İlkin birja təklifləri (IEO) vasitəsilə buraxılan tokenləri izləyir. Bu layihələr birjanın istifadəçi bazasına açıq token satışlarını həyata keçirməzdən əvvəl ciddi yoxlamadan keçiblər. Bu kateqoriyanın izlənməsi tarixən tanınmış IEO-ların uzunmüddətli ROI-ni və fundamental dayanıqlılığını qiymətləndirmək üçün bir bençmark təmin edir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Binance Launchpad sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.