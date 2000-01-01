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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı Binance Launchpad tokenləri

Bu indeks Binance Launchpad platformasında İlkin birja təklifləri (IEO) vasitəsilə buraxılan tokenləri izləyir. Bu layihələr birjanın istifadəçi bazasına açıq token satışlarını həyata keçirməzdən əvvəl ciddi yoxlamadan keçiblər. Bu kateqoriyanın izlənməsi tarixən tanınmış IEO-ların uzunmüddətli ROI-ni və fundamental dayanıqlılığını qiymətləndirmək üçün bir bençmark təmin edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.223
+0.17%
+3.64%
-8.17%
$ 421.58M
$ 162.70K
2
FET
FET
FET
$ 0.1213
-0.25%
-0.90%
-10.29%
$ 273.78M
$ 3.04M
3
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002672
-1.30%
+1.80%
+1.57%
$ 262.35M
$ 254.65B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8545
+0.21%
+1.29%
-1.40%
$ 147.97M
$ 68.39K
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2444
+0.29%
+1.11%
+3.15%
$ 122.95M
$ 227.78K
6
$ 0.03893
+0.47%
-0.36%
-0.72%
$ 113.89M
$ 1.98M
7
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.762
+0.33%
+0.14%
+4.97%
$ 83.37M
$ 20.77K
8
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.0409
+0.34%
+0.22%
+0.47%
$ 44.30M
$ 1.41M
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02755
-0.18%
+1.40%
-5.17%
$ 38.54M
$ 2.02M
10
WINK
WINK
WIN
$ 0.00002921
-0.58%
-2.24%
-6.13%
$ 29.09M
$ 1.93B
11
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03606
-0.06%
-2.45%
-9.38%
$ 28.07M
$ 1.64M
12
Band
Band
BAND
$ 0.151247
+0.11%
+0.01%
-4.97%
$ 27.35M
$ 1.20M
13
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02438567
+0.08%
+0.00%
-3.03%
$ 22.77M
$ 2.26M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.08697
+0.29%
-0.07%
-7.51%
$ 19.56M
$ 661.02K
15
GMT
GMT
GMT
$ 0.00593599
+0.38%
-0.00%
-8.64%
$ 18.47M
$ 1.84M
16
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001972
+0.20%
-1.45%
+2.02%
$ 15.40M
$ 28.53M
17
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01384
+0.15%
-0.51%
-0.07%
$ 13.79M
$ 4.53M
18
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007149
-0.60%
+2.80%
-8.29%
$ 10.70M
$ 133.84M
19
Toko Token
Toko Token
TKO
$ 0.04965
+0.08%
-0.26%
-2.76%
$ 8.43M
$ 1.05M
20
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3316
-1.61%
+6.74%
+3.21%
$ 7.06M
$ 776.84K
21
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2671
-0.04%
+2.85%
+0.79%
$ 6.75M
$ 249.50K
22
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4222
+0.09%
+1.03%
-2.65%
$ 5.48M
$ 127.22K
23
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3467
-0.11%
+3.17%
+0.37%
$ 4.59M
$ 157.35K
24
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2894
+2.41%
+14.58%
+11.40%
$ 4.05M
$ 251.00K
25
Beta Finance
Beta Finance
BETA
$ 0.00585733
+1.38%
+0.09%
+17.19%
$ 2.53M
$ 2.05K
26
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00353729
+0.58%
-0.00%
+2.34%
$ 1.02M
$ 24.32K
27
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00285043
+0.12%
+0.00%
+0.51%
$ 853.04K
$ 35.38K
28
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00040762
+0.02%
+0.03%
+1.75%
$ 402.31K
$ 1.24K
29
Dego Finance
Dego Finance
DEGO
$ 0.00270094
-3.24%
0.00%
-15.51%
$ 56.72K
$ 10.79K
30
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070743
0.00%
--
+1.48%
$ 47.41K
$ 5.16

Tez-tez verilən suallar

Binance Launchpad token sektoru nədir?
Binance Launchpad sektoru açıq şəkildə ticarət edilə bilən rəqəmsal aktivlərə çevrilməzdən əvvəl İlkin birja təkliflərini (IEO) yalnız Binance platformasında həyata keçirən kriptovalyutaların bazar performansını izləyir.
Binance Launchpad-da İlkin birja təklifləri (IEO) necə işləyir?
Binance Launchpad İlkin birja təklifi (IEO) zamanı Binance mərkəzi vasitəçi kimi çıxış edir, layihə üzrə ciddi risk yoxlaması aparır və uyğun birja istifadəçilərinə BNB istifadə edərək yeni tokenləri satın almağa imkan verir.
Niyə kriptovalyuta treyderləri Binance Launchpad tokenlərini yaxından izləyir?
Treyderlər Binance Launchpad tokenlərini izləyir, çünki Binance Launchpad tərəfindən yoxlanılan layihələr adətən güclü fundamental dəstək, yüksək ilkin bazar likvidliyi və rəsmi treydinq cütü listinqində böyük fərdi investor marağına malik olur.
Binance Launchpad listinqi uzunmüddətli token uğuruna zəmanət verir?
Binance Launchpad listinqi müstəsna ilkin görünmə imkanı təmin etsə də, tokenin uzunmüddətli bazar uğuru tamamilə layihə komandasının vəd edilmiş texnologiyanı təqdim etmək və istifadəçi bazasını davamlı olaraq artırmaq qabiliyyətindən asılıdır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Binance Launchpad sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.