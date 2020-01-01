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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı Binance HODLer Airdrop tokenləri

Bu kateqoriyaya Binance HODLer Airdrop proqramı vasitəsilə paylanan kriptovalyutalar daxildir. Bu airdrop-lar müəyyən müddət ərzində BNB və ya digər təyin olunmuş aktivləri birja pul kisələrində saxlayan istifadəçiləri mükafatlandırır. Bu indeksin monitorinqi treyderlərə fərdi investorlara geniş şəkildə paylanan tokenlərin ikinci dərəcəli bazar performansını analiz etməyə imkan verir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006222
+0.68%
+2.96%
-1.14%
$ 390.99M
$ 26.15M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06392
-0.36%
-1.42%
-2.11%
$ 183.66M
$ 890.69K
3
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07643
+0.29%
-0.08%
+2.42%
$ 137.20M
$ 9.23M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.351
-0.15%
-5.38%
-8.59%
$ 117.28M
$ 212.71K
5
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.351
+1.45%
+5.45%
-22.45%
$ 84.49M
$ 4.24M
6
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012912
-0.85%
+2.96%
+7.62%
$ 74.22M
$ 10.06M
7
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2038
+0.34%
-2.43%
+11.01%
$ 58.34M
$ 270.83K
8
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.011904
+0.52%
-33.51%
+6.39%
$ 55.57M
$ 17.89M
9
BERA
BERA
BERA
$ 0.1513
+1.02%
+1.43%
+5.59%
$ 41.30M
$ 411.25K
10
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01003
-0.10%
-1.96%
-3.85%
$ 37.08M
$ 5.84M
11
Spark
Spark
SPK
$ 0.01311
+0.08%
-2.46%
-7.35%
$ 36.70M
$ 4.31M
12
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1633
0.00%
-2.97%
-3.71%
$ 33.33M
$ 368.72K
13
0G
0G
0G
$ 0.1397
+0.07%
-5.21%
-13.42%
$ 29.85M
$ 739.47K
14
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.08469
-0.27%
-8.09%
-18.39%
$ 27.45M
$ 1.20M
15
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05993
+0.05%
+0.66%
+0.07%
$ 27.35M
$ 981.01K
16
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007216
+0.22%
-0.83%
-7.92%
$ 24.55M
$ 8.28M
17
Movement
Movement
MOVE
$ 0.005921
+1.06%
-1.31%
-4.95%
$ 23.73M
$ 11.39M
18
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09062
+0.35%
+0.67%
+1.96%
$ 22.06M
$ 649.84K
19
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06266
+0.14%
+1.33%
-3.26%
$ 21.17M
$ 883.61K
20
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07473
+0.03%
-1.96%
-17.63%
$ 20.78M
$ 1.12M
21
Sign
Sign
SIGN
$ 0.007205
+4.02%
+9.12%
+8.50%
$ 16.43M
$ 9.10M
22
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.606
+0.61%
+0.73%
-3.36%
$ 14.43M
$ 17.67K
23
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002378
+0.17%
+0.17%
-1.53%
$ 13.17M
$ 20.70M
24
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02289
0.00%
-3.67%
+0.31%
$ 12.30M
$ 3.05M
25
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001613
+0.19%
-2.71%
-3.64%
$ 12.21M
$ 34.90B
26
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03662
+0.66%
+0.08%
-3.88%
$ 11.09M
$ 1.66M
27
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05548
-0.64%
+2.93%
+14.77%
$ 10.71M
$ 1.73M
28
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01558
-0.26%
+0.06%
-9.48%
$ 10.54M
$ 7.65M
29
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.03884
+0.23%
-1.17%
+0.44%
$ 8.75M
$ 1.41M
30
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03584
+0.36%
-1.94%
-5.78%
$ 8.66M
$ 1.59M
31
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.008985
+1.70%
+28.82%
+83.22%
$ 8.57M
$ 63.82M
32
ERA
ERA
ERA
$ 0.05475
+0.02%
-3.79%
-13.78%
$ 8.13M
$ 980.90K
33
THENA
THENA
THE
$ 0.06069
+0.60%
+1.15%
+2.14%
$ 8.07M
$ 935.48K
34
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02027
+0.80%
-2.78%
+2.53%
$ 7.96M
$ 3.06M
35
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.0172
+0.06%
+0.52%
+2.31%
$ 7.02M
$ 3.51M
36
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002266
-1.36%
+1.21%
+1.49%
$ 6.88M
$ 29.55M
37
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003388
+0.24%
+0.30%
-4.87%
$ 6.79M
$ 18.40M
38
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02613
+0.34%
+2.18%
+4.59%
$ 5.14M
$ 2.41M
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02668
+2.38%
-5.06%
+15.56%
--
$ 6.13M
40
Brevis
Brevis
BREV
$ 0.06335
-0.14%
-0.47%
-7.82%
--
$ 878.44K
41
Holoworld AI
Holoworld AI
HOLO
$ 0.05661
+1.53%
-1.71%
-18.84%
--
$ 2.17M
42
Chainbase
Chainbase
C
$ 0.06313
-0.16%
-4.54%
-1.17%
--
$ 929.26K
43
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03433
+2.26%
+4.51%
-0.61%
--
$ 1.75M
44
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.14834
-0.07%
-6.67%
-23.41%
--
$ 395.25K
45
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1027
+0.49%
-0.77%
-8.70%
--
$ 609.84K

Tez-tez verilən suallar

Binance HODLer Airdrops kriptovalyuta kateqoriyası nədir?
Binance HODLer Airdrops kateqoriyası müəyyən bir müddət ərzində Binance birja pul kisələrində müəyyən aktivlərə, adətən BNB-yə sahib olan istifadəçilərə pulsuz paylanan rəqəmsal tokenlərin performansını izləyir.
Binance HODLer Airdrops Binance Launchpool layihələrindən nə ilə fərqlənir?
Binance Launchpool istifadəçilərdən mükafat qazanmaq üçün aktiv şəkildə tokenlər qoymağı tələb etsə də, Binance HODLer Airdrops istifadəçi pul kisəsindəki balansların tarixi snepşotlarına əsasən avtomatik olaraq yeni tokenləri uyğun istifadəçilərə paylayır.
Binance HODLer Airdrop tokenlərinin ilkin bazar qiymətini nə müəyyən edir?
Binance HODLer Airdrop tokenlərinin ilkin bazar qiyməti əsasən airdrop alıcılarının dərhal müşahidə olunan pərakəndə satış təzyiqi ilə müəyyən edilir və tokenin Binance birjasında kütləvi listinq görünüşü ilə tarazlaşdırılır.
Treyderlər Binance HODLer Airdrops sektorundan necə faydalana bilərlər?
Treyderlər ilkin satış təzyiqi azaldıqdan sonra potensial olaraq dəyərindən aşağı giriş nöqtələri təklif edən, airdrop alıcıları tərəfindən həddindən artıq satılmış ola biləcək yeni siyahıya alınmış tokenləri müəyyən etmək üçün Binance HODLer Airdrops sektorunu analiz edirlər.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Binance HODLer Airdrops sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.