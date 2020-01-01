Bu kateqoriyaya Binance HODLer Airdrop proqramı vasitəsilə paylanan kriptovalyutalar daxildir. Bu airdrop-lar müəyyən müddət ərzində BNB və ya digər təyin olunmuş aktivləri birja pul kisələrində saxlayan istifadəçiləri mükafatlandırır. Bu indeksin monitorinqi treyderlərə fərdi investorlara geniş şəkildə paylanan tokenlərin ikinci dərəcəli bazar performansını analiz etməyə imkan verir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Binance HODLer Airdrops sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.