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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Binance Buildkey TGE tokenləri

Binance Buildkey TGE sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
River
River
RIVER
$ 2.5361
+0.10%
-1.96%
-1.10%
$ 49.70M
$ 31.02K
2
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.03894
-0.25%
-1.31%
-6.88%
$ 10.79M
$ 1.51M
3
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003509
+0.03%
+2.28%
-12.81%
$ 7.18M
$ 24.67M

Tez-tez verilən suallar

Binance Buildkey TGE tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Binance Buildkey TGE tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $67.68M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Binance Buildkey TGE tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Binance Buildkey TGE tokenləri arasında FIGHT son 24 saat ərzində 2.28% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Binance Buildkey TGE tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Binance Buildkey TGE tokeni izləyir. Populyar Binance Buildkey TGE tokenlərinə RIVER, ZKP, FIGHT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Binance Buildkey TGE kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Binance Buildkey TGE tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $67.68M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Binance Buildkey TGE sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.