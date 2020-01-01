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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı BESC HiperZəncir Ekosistemi tokenləri

BESC HiperZəncir Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BESC
Wrapped BESC
WBESC
$ 0.700019
+0.03%
-0.01%
-3.23%
$ 448.84K
$ 776.01
2
Milestone Millions
Milestone Millions
MSMIL
$ 0.00022707
0.00%
--
0.00%
$ 105.98K
$ 47.91
3
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 1.94
0.00%
--
-2.02%
$ 79.18K
$ 16.01

Tez-tez verilən suallar

BESC HiperZəncir Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
BESC HiperZəncir Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $634.00K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən BESC HiperZəncir Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən BESC HiperZəncir Ekosistemi tokenləri arasında MSMIL son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər BESC HiperZəncir Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 BESC HiperZəncir Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar BESC HiperZəncir Ekosistemi tokenlərinə WBESC, MSMIL, MONEY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
BESC HiperZəncir Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün BESC HiperZəncir Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $634.00K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin BESC HiperZəncir Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.